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Trenle peronun arasına sıkışan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de trene binmeye çalışırken trenle peronun arasında kalan kişi yaşamını yitirdi

Kırıkkale’de trene binmeye çalışırken trenle peronun arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (33) Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ne binmek için Çerikli Beldesi'nde bulunan istasyona geldi.

Hareket eden trene binmek isteyen A.E, tren ile peron arasında sıkışarak, ağır yaralandı.

Tren, bu sırada çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği A.E. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale tren kazası

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