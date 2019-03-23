Trevor Kasırgası Avustralya'yı Vuruyor

Güçlü ve geniş bir alanı etkisi altına alan Trevor Kasırgası Cumartesi sabah saatleri itibariyle Avustralya’ya ulaştı ve ülkenin kuzey kıyılarından karaya giriş yaptı. Fırtınayla birlikte güçlü yağmurlar ve kuvvetli deniz dalgaları da fırtınayla birlikte etkili oluyor. Fırtınanın karaya giriş yaptığı bölgede yaşayan az sayıdaki kişinin durumu hakkında endişe ediliyor.

Trevor Kasırgası, yerel saatle sabah 9:50’de Quuensland eyaletinin sınır bölgesinde, kıtanın kuzey kıyılarında, Kategori 4 seviyesindeki güçlü rüzgarlarla etkili olmaya başladı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi Kuzey Bölge Eyaleti’nin başkenti Darwin’de ve yakındaki bir başka kasaba olan Katherine’deki geçici sığınma yerlerine götürüldü.

Kasırga bölgeyi saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgarla vururken güçlü yağışların uzunca bir süredir kuraklık görülen bölgede sele neden olacağı ifade ediliyor.

Kuzey Bölgesi Eyaleti Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Jason Collins, Trevor Kasırgası’nın geçeceği bölge üzerinde bulunan kişilerin en az üç günlük ihtiyaçlarını stok yapmalarını, sığınaklardan çıkmamalarını ve sele dikkat etmelerini söyledi.