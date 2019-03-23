Trevor Kasırgası Avustralya'yı Vuruyor

Güçlü ve geniş bir alanı etkisi altına alan Trevor Kasırgası Cumartesi sabah saatleri itibariyle Avustralya’ya ulaştı ve ülkenin kuzey kıyılarından karaya giriş yaptı. Fırtınayla birlikte güçlü yağmurlar ve kuvvetli deniz dalgaları da fırtınayla birlikte etkili oluyor. Fırtınanın karaya giriş yaptığı bölgede yaşayan az sayıdaki kişinin durumu hakkında endişe ediliyor.
Trevor Kasırgası, yerel saatle sabah 9:50’de Quuensland eyaletinin sınır bölgesinde, kıtanın kuzey kıyılarında, Kategori 4 seviyesindeki güçlü rüzgarlarla etkili olmaya başladı.
Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi Kuzey Bölge Eyaleti’nin başkenti Darwin’de ve yakındaki bir başka kasaba olan Katherine’deki geçici sığınma yerlerine götürüldü.
Kasırga bölgeyi saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgarla vururken güçlü yağışların uzunca bir süredir kuraklık görülen bölgede sele neden olacağı ifade ediliyor.
Kuzey Bölgesi Eyaleti Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Jason Collins, Trevor Kasırgası’nın geçeceği bölge üzerinde bulunan kişilerin en az üç günlük ihtiyaçlarını stok yapmalarını, sığınaklardan çıkmamalarını ve sele dikkat etmelerini söyledi.
Collins, “Dönün ve boğulmayın. Size yardım etmek için orada olamayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Bölgede genelde maden işçileri ve tarımla uğraşan kişiler yaşıyorlar. Bölgenin boşaltılması esnasında evlerinden ayrılmayı reddeden kişilerin sayısının sadece 20-30 kişi kadar olduğu belirtiliyor.
Batı ve güneybatıya yöneldikten ve kıyıya ulaştıktan sonra Trevor Kasırgası’nın seviyesi Kategori 3’e geriledi. Ancak bu durumda dahi rüzgarın saatteki hızı saatte 205 kilometreye ulaşıyor. Cumartesi akşam saatlerinde kasırganın biraz daha güç kaybederek Kategori 2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Bu esnada Kategori 4 seviyesinde olan bir başka kasırga olan Veronica’nın da Avustralya’nın kuzeybatı kıyılarından geçmesi bekleniyor. Veronica Kasırgası’nda da rüzgar hızının saatte 230 kilometreye ulaştığı belirtiliyor.
Bu bölgede yaşayan az sayıda kişiye de önlemler alması uyarısında bulunuldu.
Avustralya’nın kuzeyinde sık sık kasırgalar görülüyor ancak iki kasırganın birden aynı anda karaya vurduğu duruma pek rastlanmıyor.
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