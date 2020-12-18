Trials Rising: Ubisoft 89 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı! Trials Rising sistem gereksinimleri neler?

Ubisoft Trials Rising gibi ücretsiz oyunlar dağıtacağını geçtiğimiz günlerde açıklamış ve ilk olarak Starlink: Battle fot Atlas Digital Edition oyununu ücretsiz hale getirmişti. Ubisoft ücretsiz oyunlar kampanyasına dün akşam saatlerine yeni bir ücretsiz oyun daha ekledi. Trials Rising Ubisoft Connect'te ücretsiz oldu. Bunun ardından Trials Rising sistem gereksinimleri merak edilmeye başlandı. İşte Trials Rising sistem gereksinimleri!

TRİALS RİSİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

TRİALS RİSİNG NASIL İNDİRİLİR?

Trials Rising sadece PC kullanıcıları için ücretsiz oldu. Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği Ubisoft sayfasına gidebilirsiniz. Trials Rising'i kütüphanenize ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması şart.

