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Trials Rising: Ubisoft 89 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı! Trials Rising sistem gereksinimleri neler?

18.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Trials Rising: Ubisoft 89 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı! Trials Rising sistem gereksinimleri neler?

Trials Rising Ubisoft tarafından ücretsiz olarak sunuldu. Epic Games Store gibi ücretsiz ücretsiz oyunlar dağıtacağını açıklayan Ubisoft, dün akşam saatlerinde 89 TL'lik Trials Rising'i Ubisoft Connect'te ücretsiz hale getirdi. Peki Trials Rising nasıl indirilir? İşte Trials Rising sistem gereksinimleri!

Ubisoft Trials Rising gibi ücretsiz oyunlar dağıtacağını geçtiğimiz günlerde açıklamış ve ilk olarak Starlink: Battle fot Atlas Digital Edition oyununu ücretsiz hale getirmişti. Ubisoft ücretsiz oyunlar kampanyasına dün akşam saatlerine yeni bir ücretsiz oyun daha ekledi. Trials Rising Ubisoft Connect'te ücretsiz oldu. Bunun ardından Trials Rising sistem gereksinimleri merak edilmeye başlandı. İşte Trials Rising sistem gereksinimleri!

TRİALS RİSİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon HD 7770
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

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TRİALS RİSİNG NASIL İNDİRİLİR?

Trials Rising sadece PC kullanıcıları için ücretsiz oldu. Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği Ubisoft sayfasına gidebilirsiniz. Trials Rising'i kütüphanenize ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması şart.

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