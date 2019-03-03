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Tribünde elindeki torpil patladı, yüzünden yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

BİLECİK’te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil düşünülen maddenin elinde patlaması sonucu taraftar Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil düşünülen maddenin elinde patlaması sonucu taraftar Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı.

Bilecik 1'inci Amatör Lig 21’nci hafta karşılaşmasında Bilecikspor ve Osmaneli 1308 Belediyespor Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 40'ncı dakikasında, Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünde patlama meydana geldi. Taraftarlardan Onur Kılıç, torpil olduğu sanılan maddenin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı. Diğer taraftarların uyarısı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kılıç, ambulansa Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarının bulunduğu tribün, polis ekiplerince boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

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