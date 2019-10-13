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Tribünde kalp krizi geçiren alt yapı sorumlusu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

Tribünde kalp krizi geçiren alt yapı sorumlusu hayatını kaybetti

Bartın'da, Bölgesel Amatör Lig maçını tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren Karadeniz Ereğli Belediyespor altyapı sorumlusu Zafer Men (44), yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor'un Atatürk Şehir Stadı'ndaki karşılaşmasını takip etmek için Bartın'a gelen Men, tribünde fenalaştı.

Maçın başlamasına kısa süre kala Men'in nefes alamadığını fark eden taraftarlar, ambulans ve doktor çağrısında bulundu.

Bu sırada aynı tribünde yer alan özel bir diyaliz merkezinde görevli doktor Levent Gülbezer, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Men'e kalp masajı yaptı.

İlk müdahalenin ardından vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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