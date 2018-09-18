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Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Babasıyla ilk kez maça giden küçük kız korkunca devreye taraftar girdi. Hep bir ağızdan 'mini mini bir kuş' şarkısını söyleyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.


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