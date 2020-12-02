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Trier saldırısının faili mahkemeye çıkarılacak

02.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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Trier saldırısının faili mahkemeye çıkarılacak

Almanya'da otomobilini yayaların üzerine sürerek beş kişinin ölümüne neden olan fail bugün hakim karşısına çıkacak.

Polis, failin emniyette de ifade verdiğini açıkladı.Almanya'nın Trier kentinde otomobilini yayaların üzerine kasıtlı olarak sürerek beş kişinin ölümüne neden olan 51 yaşındaki failin emniyette ifade verdiği ve bugün hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Polis, failin emniyette verdiği ifadenin ayrıntılarını ise açıklamadı. Savcılığın elde ettiği ilk bulgulara göre failin psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor.

Çıkarılacağı mahkemenin de bugün failin tutuklanarak cezaevine mi gönderileceği, yoksa kapalı bir psikiyatri kliniğe mi yatırılacağı konusunda karar vermesi bekleniyor.

Hayati tehlikesi olan yaralılar var

Polis görgü tanıklarından da olay yerinde çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmamalarını, bu görüntüleri emniyete ulaştırmalarını istedi. Polis ayrıca olayda hayatını kaybeden bebeğin de dokuz aylık değil, dokuz haftalık olduğunun tespit edildiğini, bebeğin 45 yaşındaki babasının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayda yaralanan bebeğin annesi ve 1,5 yaşındaki kardeşinin tedavisinin de Trier Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi. Polis, hayatını kaybeden diğer üç kadının 25, 52 ve 73 yaşlarında olduğu bilgisini verdi. Olayda yaralanan 15 kişiden bazılarının durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Saldırının nedeni bilinmiyor

Rheinland-Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, failin daha fazla kişiye zarar vermek için otomobilini zikzaklar çizerek yayaların üzerine sürdüğünü söylemişti. Fail, polise yapılan ilk ihbardan dört dakika sonra yakalanmıştı.

Trier doğumlu ve Alman olduğu açıklanan failin böyle bir saldırıyı neden düzenlediği ise bilinmiyor. Ancak polis, olayın siyasi veya dini kaynaklı olduğuna dair bir ipucu olmadığını söyledi. 51 yaşındaki failin olay sırasında alkollü olduğu, kanında 1,4 promil alkol tespit edildiği açıklanmıştı.

dpa,AFP/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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