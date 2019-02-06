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Trifokal lensler gözlükten kurtarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

Halk arasında akıllı lens olarak bilinen trifokal göz içi lensleri; uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağlarken, gözlükten kurtulmak için uzman hekim gözetiminde başarılı sonuçlar veriyor.İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op.

Halk arasında akıllı lens olarak bilinen trifokal göz içi lensleri; uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağlarken, gözlükten kurtulmak için uzman hekim gözetiminde başarılı sonuçlar veriyor.
İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını söyledi.
Her bireyin göz yapısı farklı olduğu için trifokal lens kullanmaya uygun olmayabileceğini de kaydeden Asena, "Eğer kişide; sarı nokta, retina bozukluğu ve hastalıkları, aşırı göz kuruluğu, göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıklar varsa trifokal lens kullanılması uygun değildir" dedi.
Her hasta için doğru tanı ve tedavi ile birlikte başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade eden Op. Dr. Asena, "Trifokal lensler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 6-7 yıldır uygulanıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak ülkemizde bu uygulamayı ilk yapan hastanelerden biriyiz. Yıllardır edindiğimiz deneyimle birlikte bu konuda yurt dışında da sempozyumlarda sunumlar ve konuşmalar yapıyoruz. Hastalarımız için bilgilerimizi sürekli güncel tutmak için çalışıyoruz. Gözlükten kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat süresinin yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor" ifadelerini kullandı.
Trifokal lenslerin ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bilgisini veren Op. Dr. Asena, "Katarakt cerrahisinde multifokal göz içi lenslerinin gelişmesi ve çok kullanılmaya başlamasıyla birlikte, ara mesafedeki görmeyi daha iyi hale getirebilecek lenslere ihtiyaç duyuldu. Günümüzde hemen her yaş grubunda olduğu gibi katarakt çağındaki kişilerde de bilgisayar ve tablet kullanımı arttı. Bu kişiler için bilgisayar mesafesi olarak tarif edebileceğimiz, orta mesafeyi de iyi gösteren göz içi lenslerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu. Trifokal göz içi lensleri bu ihtiyaç doğrultusunda, uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş sağlamak amacıyla geliştirildi" diye konuştu.

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