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Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Karaman’da girdiği otomobilin motor kısmında triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Karaman’da girdiği otomobilin motor kısmında triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ön sağ ayağı kırılan kedi, tedavisi yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Olay, Karaman Tren Garında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Sılay, otomobili ile bir yolcusunu tren garına bıraktı. Daha sonra park halindeki otomobilinin yanına gelerek çalıştıran Sılay, kedi sesi duyması üzerine aracı durdurarak motor bölümünü kontrol etti. Yavru kedinin girdiği motor kısmında sıkıştığını fark eden sürücü hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için otomobilin tekerleğini söktü. Kedi, ön ayağının triger kayışına sıkışması nedeniyle çıkarılamayınca olay yerine motor ustası çağrıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kedi itfaiye ekibi tarafından tedavisi yapılmak üzere Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
Otomobil sürücüsü Yasin Sılay, bir yolcusunu tren garına bıraktıktan sonra aracını çalıştırdığını söyledi. Aracın motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine aracını hemen durdurduğunu ifade eden Sılay, “Aracın motor kısmını kontrol ettiğim sırada yavru kedinin sıkıştığını gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım, ardından motor ustası geldi. Yapılan çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Çok üzgünüm. İnşallah kedi sağlığına kavuşur” dedi.

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
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