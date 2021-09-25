Trinny Woodall canlı yayında üstünü çıkarırken göğüsleri açıldı

İngiltere’nin ünlü televizyon sunucularından Trinny Woodall Instagram'da açtığı canlı yayınlarla da tanınıyor.

Ttakipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren 56 yaşındaki sunucu bomba bir frikikle gündeme geldi. Üzerindeki yeşil elbiseyi beğenmeyince düğmelerini açarak değiştirmek isteyen ünlü sunucunun sütyeninin ipleri çözüldü.

Üstünü çıkarırken durumu fark edemeyen Woodall'ın bir anda göğüsleri ortaya çıktı.

Durum olağan şekilde karşılayan Trinny Woodall "sadece bir meme ucu" yorumunu yaptı ve bu gafla gerçekten ilgilenmediğini gösterdi.

Ünlü sunucu, koronavirüste eve kapandıkları bir sırada yayın yaparken sevgilisi Charles Saatchi'nin çıplak bir şekilde banyoya yönelmesi kameralara yansımıştı.



