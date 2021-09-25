MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Trinny Woodall canlı yayında üstünü çıkarırken göğüsleri açıldı

Trinny Woodall canlı yayında üstünü çıkarırken göğüsleri açıldı

25.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin ünlü televizyon sunucularından Trinny Woodall, kişisel hesabından canlı yayın yaparken öyle bir frikik verdi ki sosyal medya yıkıldı.

Trinny Woodall canlı yayında üstünü çıkarırken göğüsleri açıldı

İngiltere’nin ünlü televizyon sunucularından Trinny Woodall Instagram'da açtığı canlı yayınlarla da tanınıyor.

Ttakipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren 56 yaşındaki sunucu bomba bir frikikle gündeme geldi. Üzerindeki yeşil elbiseyi beğenmeyince düğmelerini açarak değiştirmek isteyen ünlü sunucunun sütyeninin ipleri çözüldü.

Üstünü çıkarırken durumu fark edemeyen Woodall'ın bir anda göğüsleri ortaya çıktı.

Screenshot-2021-09-23-at-08.22.35

Durum olağan şekilde karşılayan Trinny Woodall "sadece bir meme ucu" yorumunu yaptı ve bu gafla gerçekten ilgilenmediğini gösterdi.

tk

Ünlü sunucu, koronavirüste eve kapandıkları bir sırada yayın yaparken sevgilisi Charles Saatchi'nin çıplak bir şekilde banyoya yönelmesi kameralara yansımıştı.

Trinny Woodall canlı yayında sevgilisinin çıplak görüntüsüyle gündeme oturduTrinny Woodall canlı yayında sevgilisinin çıplak görüntüsüyle gündeme oturdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun son haliyle gündemde!Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun son haliyle gündemde!
iPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatıiPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı
İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemediİlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi
Anahtar Kelimeler:
Frikik İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu

Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göğüslerine küçük gelen bikinisini giydi! Mesajı beğeni topladı

Göğüslerine küçük gelen bikinisini giydi! Mesajı beğeni topladı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca yorum yağdı! "Balmumu sandım"

Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca yorum yağdı! "Balmumu sandım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.