Tripofobi nedir? Tripofobi neden olur? Tripofobi tedavisi var mı?

Oldukça ilginç bir fobi ve rahatsızlık türü olan tripofobi insanların yüzeyinde birbirine yakın delikler bulunan görseller ya da eşyalar sebebiyle iğrenme, endişe veya korku hissetmesi olarak tarif ediliyor. Delik fobisi olarak da geçen bu fobi türü, karakterize bir rahatsızlık olarak geçiyor. Peki, tripofobi ne demek? Tripofobi testi nasıl yapılır?

TRİPOFOBİ NEDİR?

Yüzeylerde yer alan ve birbirine yakın kümeler şeklinde konumlanan delikler yüzünden korku ve endişe hissedilmesine karşılık gelen tripofobi nedeniyle bu rahatsızlığa sahip kişiler çilek veya delikli bir sünger gördükleri zaman kusmaya kadar gidebilecek ciddi bir tiksinme hissedebiliyorlar. Kimi insanlarda ise su çiçeği benzeri küme şeklinde kabarcıklar da benzer fobiyi ortaya çıkarabiliyor.

Tripofobi rahatsızlığı olan kişilerin belirtileri ise ağırlıklı olarak düzensiz ve küçük deliklerin küme şeklinde bulunduğu nesneler ile tetikleniyor. Bu nesneler arasında ise sünger, mercan, çilek, sabun köpükleri, arı kovanı, bal peteği, suyun yoğunlaşmasıyla oluşan damlacıklar, nar, cilt kabarcıkları ve mısır bulunuyor. Bu nesnelerin kendisine ya da fotoğraflarına bakıldığı zaman hissedilenlerle rahatsızlık fark edilebiliyor. Bazı insanlar tripofobi fotoğrafları ve hazırlanmış görsellere bakarak bu durumun kendilerinde olup olmadığını merak ediyor.

