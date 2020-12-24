Tripofobi nedir? Tripofobinin tedavisi var mıdır?

Tripofobi son zamanlarda en çok araştırılan sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Bu fobi, yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde konumlanan delikler nedeniyle endişe ve korku duyulması ya da iğrenme hissedilmesi ile oluşmaktadır. İşte herkeste görülebilecek bir fobi olan tripofobi ile ilgili en sık merak edilen detaylar.

Tripofobi Nedir?

Tripofobi, en sade anlatımıyla "delik fobisi" olarak ifade edilebilir. Bu fobiye sahip insanlar, deliklerden ve delikli yüzeylerden hoşlanmaz hatta onlardan oldukça rahatsız olurlar. Yunanca (trýpa), yani “delik” ve (phóbos), yani “korku” sözcüklerinden meydana gelen "tripofobi" insanların günlük yaşamlarını çok fazla etkilemiyor olması nedeniyle henüz bilimsel literatüre girmemiş olsa da fobi olarak isimlendiriliyor.

Tripofobi, herhangi bir nesne yüzeyinde yakın kümeler halinde bulunan delikler sebebiyle korku ve endişe duyulması ya da tiksinme hissedilmesi ile meydana gelen psikolojik bir rahatsızlık türüdür. Örneğin bir çilek ya da delikli bir sünger tripofobi rahatsızlığından muzdarip olan kişilerde şiddetli bir tiksinme oluştururken, bazı kişilerde su çiçeği gibi kümeler halinde bulunan kabarcıklar da aynı şekilde fobiye yol açabilmektedir.