Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam

En yakın kara yerleşimine 3 bin kilometre uzaklıkta bir ada düşünün. Havaalanı yok. Bir gemiyi kaçırırsanız, uzun bir süre orada kalmanız gerekiyor. Koronavirüsün uğramadığı Tristan da Cunha adasına hoş geldiniz.

"Başka yerde yaşayamam."

Birkaç yıl önce BBC'ye konuşan Harold Green bunu söylemişti.

Ancak Tristan da Cunha'da yaşamak cesaret istiyor.

Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer olduğunu söylemek hafif kalır.

Eğer dünyanın yerleşim yerlerine en uzak adasına kendiniz gidip görmek isterseniz, bunun yolu şu:

Güney Afrika'ya, Cape Town'a uçun. Bir yelkenli tekneye atlayın. Gezegenin en zorlu sularında 18 gün boyunca, bir mola vermeyi ya da adanın etkileyici boyutunu görmeyi umarak gidin. Adaya yaklaşma çalışmalarına başlayın, rüzgarların rıhtıma yaklaşıp inmenize fırsat verecek kadar azalması için bekleyin. Dalgalar teknenizi kayalara vurmadan önce tekneyi sudan çıkarmaya bakın. Yoksa ona elveda demeniz ve dönüş için birinin sizi alması gerekir. Tristan da Cunha'nın merkezi ve tek yerleşim yeri olan Yedi Denizler'in Edinburgh'una (Edinburgh of the Seven Seas) "Merhaba" deyin!

Elbette "daha hızlı" başka bir seçenek daha var: SA Agulhas gemisiyle 6 gün süren bir yolculuk planlayabilirsiniz. Ancak bu, yılda bir kez yapılıyor ve geminin yolcu kapasitesi oldukça sınırlı.

İşte, Tristan da Cunha'ya ulaşım da oradan ayrılmak da bu kadar zor.

"Hayat ahbaplığı"

Tristan da Cunha'nın 245 sakininin tamamı (son sayıma göre 133 kadın, 112 erkek), Edinburgh of the Seven Seas yerleşiminde oturuyor.

Yerleşimde bir kafe, sosyal etkinlikler için bir salon, postane ve The Albatross isimli bir bar bulunuyor.