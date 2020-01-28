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'Trivago otel rezervasyonlarında müşterilere yanıltıcı bilgi verdi'

28.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Online otel arama ve rezervasyon hizmeti veren Trivago, Avustralya'da bir mahkeme tarafından müşterilere yanıltıcı bilgi vermekle suçlandı. Trivago'nun iddia ettiği gibi en uygun otelleri değil, en fazla reklam ücreti ödeyen otelleri öne çıkardığı kaydedildi.

'Trivago otel rezervasyonlarında müşterilere yanıltıcı bilgi verdi'

Online otel arama ve rezervasyon hizmeti veren Trivago, Avustralya'da bir mahkeme tarafından müşterilere yanıltıcı bilgi vermekle suçlandı.

Trivago'nun iddia ettiği gibi en uygun otelleri değil, en fazla reklam ücreti ödeyen otelleri öne çıkardığı kaydedildi.

Avustralya'daki federal mahkemede davaya bakan Yargıç Mark Moshinsky, Alman şirketin yarattığı izlenimin tersine, "internet sitesinde tarafsız, objektif ve şeffaf bir fiyat karşılaştırmanın sağlanmadığını" ifade etti.

Yargıcın kararında, "Trivago'nun birlikte çalıştığı otellerden para aldığının açıkça ifade edilmediği" belirtiliyor.

Standart oda - lüks oda kıyaslaması

Trivago ayrıca standart oda fiyatlarını lüks oda fiyatlarıyla kıyaslayarak müşterilere tasarruf yaptıkları yönünde yanlış bilgi vermekle de suçlanıyor.

Avustralya'da tüketicileri koruma derneği, Trivago'yu internet sitesinde ve televizyon reklamlarında yanıltıcı bilgi vermekle suçlayıp Ağustos ayında dava açmıştı.

Bu yanıltıcı bilgilerin 2013-2018 yılları arasında 400 bin kez yayınlarda tekrarlandığı kaydedildi.

Dava ile ilgili kesin karar daha sonraki bir tarihte alınacak.

Trivago, Türkiye'de de otel rezervasyonlarında kullanılan bir şirket. Şirketin internet sitesinde, "400'den fazla rezervasyon sitesi üzerinden, 190'ı aşkın ülkedeki 1,8 milyon oteli kapsayacak şekilde, otel fiyatlarını karşılaştırma olanağı" sunduğu ifade ediliyor. Türkiye'de de "75247 otellerinin fiyatlarını karşılaştırın. Milyonlarca otel fırsatı arasından ideal fiyatı bulun ve trivago.com.tr ile kazanç sağlayın" ifadesi yer alıyor.

Trivago: İnternet sitesimizin dizaynını gözden geçireceğiz

Kararla ilgili açıklama yapan Trivago'nun iletişim bölümü başkanı Stephanie Lowenthal kararın şirkete fiyat karşılaştırma sitelerinin Avustralya'da nasıl işlemesi gerektiğine dair yeni bir "rehber" olduğunu ve kararı gözden geçireceklerini açıkladı.

Lowenthal "Bu kararın internet sitemizin dizaynındaki ve Avustralya'daki seyahat sektörü üzerindeki sonuçlarını anlamak için hızla çalışıyoruz" dedi.

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