Triyas Devrine Ait Dev Otçulun Fosili Uzmanları Şaşırttı

Araştırma sonuçlarını Science isimli bilim dergisinde yayınlayan Polonyalı uzmanlar, bu yeni bulgunun söz konusu dönemde yaşamış otçul hayvanların sadece dinozorlar olduğu görüşünü değiştireceğini söyledi.

Kalıntıları Polonya’nın güneyindeki Lisowicia Bojani köyünde bulunan fil büyüklüğündeki bu canlıya köyün adı verildi. Lisowicia Bojani’nin memelilerle aynı evrim kolunda olduğunu belirten araştırmacılar, benzer fosillerin başka yerlerde de bulunduğunu ancak yaşadıkları dönemin daha eskiye ait olduğunu belirtti.

Makalenin eş yazarı İsveç Uppsala Üniversitesi’nden taşıl bilimci Grzegorz Niedzwiedzki, “Permiyen dönemin sonunda memeliler ve akrabalarının neslinin tükendiğini ve bunların yerine dinozorların yaygınlaşarak dev boyutlara ulaştığını sanıyorduk” dedi.

Araştırmacılar yeni bulunan bu dev canlıların dinozor ailesiyle aynı dönemde yaşamış olmasının, Triyas dönemdeki çevresel etkenlerin evrimsel iriliğe neden olmuş olabileceğini gösterdiğini öne sürdü.

Yeni bulunan kalıntıların boyutunun ‘çok şaşırtıcı’ olduğunu söyleyen Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi uzmanı Christian Kammerer, “Büyük canlıların Permiyen döneminde de Triyas döneminde de yaşadığını önceden de biliyorduk. Ancak boyutlarının bu kadar olduğunu hiç görmemiştik” dedi.

Uzmanlar araştırmanın sonucunda Triyas döneminde yaşamış memelilerle ilgili hala öğrenilmesi gereken çok şey olduğu kanısına vardı.

