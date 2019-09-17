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Trol ağına insan kafatası takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesince yapılan eğitim çalışmasında ağa takılan kafatası Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına teslim edildi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılan dip trol örneklemesi çalışmasında ağa insan kafatası takıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, her ay yaptıkları dip trol örneklemesi çalışmasını bu yıl Aksu Çayı'nın 2 mil açıklarında 30 metre derinlikte yaptıklarını söyledi.

Trol ağını temizlerken ağda bir insan kafatası olduğunu fark ettiklerini belirten Deval, kafatasını Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına teslim ettiklerini ifade etti.

Deval, insan kafatası bulunca çok şaşırdıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi kafatası Su Ürünleri trol ağı

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