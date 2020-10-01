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Trol balıkçıların korkulu rüyası termal kameralı dronlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Bursa’da termal kameralı drone ile kaçak trol yapan balıkçılara yönelik denetim yapıldı.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç’ün de bizzat yakından takip ettiği uygulamada kaçak trol yapan balıkçı teknelerini denetledi.

Bursa’da termal kameralı drone ile kaçak trol yapan balıkçılara yönelik denetim yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç’ün de bizzat yakından takip ettiği uygulamada kaçak trol yapan balıkçı teknelerini denetledi. Gemlik, Kumla, Armutlu ve Fıstıklı açıklarında tekneleriyle kaçak trol yapan balıkçılar tek tek termal kameralı dronla izlendi. 1380 sayılı Kanun ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ doğrultusunda Marmara’da yasak olan su ürünleri avcılığı ile ilişkili trollerle ilgili yasakları çiğneyen, ihlal eden şahıslara işlem yapıldı.

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