Trollerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Fatih Altaylı tek tek anlattı: Müthiş bir rant var, iş takibi yapıp 500 bin dolar kazanıyorlar

"Türkiye'de garip garip garip şeyler oluyor. Bak şimdi biz bazı şeylere gülüp geçiyoruz aslında burada veya delilik manyaklık, trol falan diyoruz ya aslında iş tam da öyle değil." cümlesiyle konuya giriş yapan Fatih Altaylı; trollerin büyük bir gelir içerisinde olduğunu aktardı.

İŞTE ALTAYLI'NIN O SÖZLERİ: "BEN SENİN İŞİNİ HALLEDERİM BU KADAR PARA VER"

"Şimdi bir tane troll geçen gün yine şey demiş işte 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mareşal unvanı verelim, gazi ilan edelim' falan filan demiş. Şimdi buna baktığın zaman biz normalde 'Bir tane manyak troll abuk sabuk konuşuyor' falan diye bakıyoruz.

Fakat bu işler çok öyle olmuyor. Şimdi bunlar böyle sosyal medya üzerinde büyük bir AK Parti yalakalığı içerisinde bir görünürlük elde ediyorlar.

"MÜTHİŞ BİR RANT VAR KİMSE FARKINDA DEĞİL"

Sonrasında mesela bunu birisi alıyor, işte Saray'ın bilmem ne organizasyonuna davet ediyor falan böyle oralarda görülmeye başlıyor. Ondan sonra burada müthiş bir rant var kimse bunun farkında değil.

Yani bizim troll deyip geçtiğimiz insanların bazıları bu yolla zengin oluyor. Şimdi bunlar nasıl zengin oluyor? Gidiyor bir tane iş adamına diyor ki 'Ben senin işini hallederim bürokraside bana şu kadar para ver.'

"İŞ TAKİBİ YAPIYORLAR..."

Sonra bürokrata gidiyor. Bürokrat da mesela bunu zannediyor ki bu mühim bir adam AK Parti'ye devletin zirvesine yakın bir adam falan zannediyor. O da ona randevu veriyor. Bunlar iş takip işine eski tabirle 'Power Broker'lığa, güç simsarlığına başlıyorlar.

Yani senin o troll dediğin adam bir bakıyorsun ki ondan 1 milyon dolar, ondan 500.000 dolar, ondan 50.000 dolar, ondan 100.000 dolar mangırı götürüyor kardeşim.

O yüzden de bunlara çok da böyle hani "Allah'ın trollü" diyoruz ya aslında Allah'ın belası onlar."

"PARAYI VERİRSENİZ SİZLE UĞRAŞMAM"

Sosyal medya üzerinden iş takibi yapan trollerin yanı sıra bazı iş insanlarından hatta belediye başkanlarından bile zorla para istediği, tabiri caizse "Bu parayı verirseniz sizinle uğraşmayı bırakırım" dediği ifade ediliyor!