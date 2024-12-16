HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trollerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Fatih Altaylı tek tek anlattı: Müthiş bir rant var, iş takibi yapıp 500 bin dolar kazanıyorlar

Trollerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Fatih Altaylı tek tek anlattı: Müthiş bir rant var, iş takibi yapıp 500 bin dolar kazanıyorlar

16.12.2024 09:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kuran ve burada programlar yapan Fatih Altaylı, Ankara'nın rahatsız olduğu bir gerçekliği dile getirdi! Sosyal medyada troll olarak ifade edilen kişilerin, Ankara'da önemli hükümet ve AK Parti resepsiyonlarına katıldığı bu temsiller sonrası da iş insanlarının kamudaki işlerini takip edip yüz binlerce dolar kazandığını anlattı.

Trollerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Fatih Altaylı tek tek anlattı: Müthiş bir rant var, iş takibi yapıp 500 bin dolar kazanıyorlar

"Türkiye'de garip garip garip şeyler oluyor. Bak şimdi biz bazı şeylere gülüp geçiyoruz aslında burada veya delilik manyaklık, trol falan diyoruz ya aslında iş tam da öyle değil." cümlesiyle konuya giriş yapan Fatih Altaylı; trollerin büyük bir gelir içerisinde olduğunu aktardı.

İŞTE ALTAYLI'NIN O SÖZLERİ: "BEN SENİN İŞİNİ HALLEDERİM BU KADAR PARA VER"

"Şimdi bir tane troll geçen gün yine şey demiş işte 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mareşal unvanı verelim, gazi ilan edelim' falan filan demiş. Şimdi buna baktığın zaman biz normalde 'Bir tane manyak troll abuk sabuk konuşuyor' falan diye bakıyoruz.
Fakat bu işler çok öyle olmuyor. Şimdi bunlar böyle sosyal medya üzerinde büyük bir AK Parti yalakalığı içerisinde bir görünürlük elde ediyorlar.

fa

"MÜTHİŞ BİR RANT VAR KİMSE FARKINDA DEĞİL"

Sonrasında mesela bunu birisi alıyor, işte Saray'ın bilmem ne organizasyonuna davet ediyor falan böyle oralarda görülmeye başlıyor. Ondan sonra burada müthiş bir rant var kimse bunun farkında değil.

Yani bizim troll deyip geçtiğimiz insanların bazıları bu yolla zengin oluyor. Şimdi bunlar nasıl zengin oluyor? Gidiyor bir tane iş adamına diyor ki 'Ben senin işini hallederim bürokraside bana şu kadar para ver.'

Ekran görüntüsü 2024-12-16 090539

"İŞ TAKİBİ YAPIYORLAR..."

Sonra bürokrata gidiyor. Bürokrat da mesela bunu zannediyor ki bu mühim bir adam AK Parti'ye devletin zirvesine yakın bir adam falan zannediyor. O da ona randevu veriyor. Bunlar iş takip işine eski tabirle 'Power Broker'lığa, güç simsarlığına başlıyorlar.

Yani senin o troll dediğin adam bir bakıyorsun ki ondan 1 milyon dolar, ondan 500.000 dolar, ondan 50.000 dolar, ondan 100.000 dolar mangırı götürüyor kardeşim.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 090623

O yüzden de bunlara çok da böyle hani "Allah'ın trollü" diyoruz ya aslında Allah'ın belası onlar."

"PARAYI VERİRSENİZ SİZLE UĞRAŞMAM"

Sosyal medya üzerinden iş takibi yapan trollerin yanı sıra bazı iş insanlarından hatta belediye başkanlarından bile zorla para istediği, tabiri caizse "Bu parayı verirseniz sizinle uğraşmayı bırakırım" dediği ifade ediliyor!

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

MYNET ÖZEL | 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi

MYNET ÖZEL | 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama!' Çok sayıda asker hayatını kaybetti

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama!' Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı

Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 40 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi: 85 şüpheli yakalandı

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.