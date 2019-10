"Tromboz basit yaşam değişiklikleriyle engellenebilir"

İSTANBUL (AA) - Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, damar tıkanıklığının (tromboz) en önemli ölüm sebebi olduğunu, her 4 kişiden birinin tromboz ve komplikasyonları yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek, söz konusu ölümlerin en az yarısının basit yaşam değişiklikleri ile engellenebildiğine dikkati çekti.

Dernekten 13 Ekim Dünya Tromboz Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Özsan, derneğin hematolojik hastalıklara ait özel günlerde aktivite düzenleyerek, toplumda hematolojik hastalıklara ilişkin bilinci artırmayı ve hastalıkların nedenleri, belirtileri ve bulguları hakkında farkındalık oluşturup ölüm ve sakatlıkları azaltmayı hedeflediğini anlattı.

Özsan, Türk Hematoloji Derneğinin, Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (International Society on Thrombosis and Haemostasis- ISTH) tarafından başlatılan ve her kıtadan tromboz (damar tıkanıklığı) ile ilgilenen organizasyonların katıldığı Dünya Tromboz Günü kampanyasının ortakları arasında yer aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: