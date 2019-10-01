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Tromboz farkındalığı için Galata Kulesi Meydanı’nda dans edecekler

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de her yıl yaklaşık 30 bin kişi tromboz nedeniyle hayatını kaybediyor.

Tromboz farkındalığı için Galata Kulesi Meydanı’nda dans edecekler

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'de her yıl yaklaşık 30 bin kişi tromboz nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzun saatler süren hareketsizlik sonucu kol ve bacaklarda oluşan pıhtının akciğere ulaşmasıyla ortaya çıkan trombozla ilgili farkındalık yaratmak isteyen üç dernek Galata Kulesi Meydanı'nda dans etkinliği düzenleyecek. 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde 'Pıhtı için dans et' sloganıyla yola çıkan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği ortak bir projeye imza atacak.
Uzun süren hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan tromboza karşı hareketlilik çağrısında bulunan dernekler yaşam tarzını değiştirerek ve hareket katarak hastalık risklerinin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. İstanbul Galata Kulesi Meydanı'nda renkli görüntülere ev sahipliği yapacak olan etkinlikte ünlü DJ’lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek.
13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlik saat 14.00'te Odakule'den hareket edecek bando ekibi eşliğinde başlayacak ve Galata Kulesi'ne yürüyüş ile sürecek. Saat 15.00'te Galata Kulesi'nde toplanacak ekip 18.00'e kadar halkın da katılımıyla dans edecek ve çeşitli aktivitelerde bulunacak.
DERİN VEN TROMBOZU (DVT) NEDİR?
Bir kan damarının, kan pıhtısı nedeniyle tıkanması anlamına gelen ve toplumda görülme sıklığı her geçen gün artmakta olan bu hastalık için en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik. Ülkemizde her yıl on binlerce kişide derin ven trombozu (DVT) yani bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki toplardamarların içerisinde kan pıhtılaşması hastalığı görülmektedir. Bunların yarısına yakınında da bu pıhtı bulunduğu yerden kopup akciğerlere atmaktadır. Bu durumda ölüm tehlikesi oluşturmaktadır.
Tromboz, herhangi bir sebeple (uzun mesafe yolculukları, bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmak, uzun süre yatış gerektiren ameliyatlar, uzun süreli yoğun bakım hastaları, vs.) bacak toplardamarlarında veya kol toplardamarlarında oluşan pıhtıların kalbi geçerek akciğerlere atması sonucu oluşan akciğer embolisidir. Tromboz ölüm veya kronik kalıcı hastalıklara neden olmaktadır. Bu hastalık konusunda toplum ve sağlık çalışanları bilinçlendirilebilirse, ölüm ve oluşabilecek kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gibi yaşamı tehdit eden kronik hastalıklar erken tanı ve doğru tedaviyle önlenebilir.
Meme kanseri, akciğer kanseri ve araç kazalarından ölenlerin toplamından daha fazla insanı damarlardaki pıhtılaşma nedeni ile kaybetmekteyiz.

FOTOĞRAFLI

Tromboz farkındalığı için Galata Kulesi Meydanı’nda dans edeceklerTromboz farkındalığı için Galata Kulesi Meydanı’nda dans edeceklerTromboz farkındalığı için Galata Kulesi Meydanı’nda dans edecekler

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