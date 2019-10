Tromboz Türkiye'de her yıl 30 bin can alıyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Türkiye'de her yıl yaklaşık 30 bin kişinin tromboz nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğünden 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde yapılan açıklamada, dünya genelinde her yıl 3 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan tromboza dair bilinmeyenlere dikkat çekildi.

Açıklamada, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin kişi tromboz nedeniyle hayatını kaybediyor. Araştırmalar, ABD'de her yıl yaklaşık 900 bin kişide tromboz oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu kişilerin yüzde 30'unda 10 sene içinde yeni bir tromboz oluşma riski bulunuyor. Buna göre, her yıl sadece Amerika'da 100 bin kişinin tromboz nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. Bu rakamın AIDS, akciğer kanseri ve araç kazalarında ölenlerin toplamından bile fazla olması, trombozun ne denli önemli bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

- "Derin ven trombozu uzun süre hiçbir ciddi belirti vermeden ilerleyebilir"

Derin ven trombozunun (DVT) bacaktaki derin toplardamarların içinde pıhtı oluşması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, pıhtının kan akımını tam ya da kısmen engelleyerek bacakta toplardamar kanının birikmesine neden olduğunun altı çizildi.