"Trombozda hareketsiz olanlar risk altında"

İSTANBUL (AA) - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkati çekmek amacıyla Galata Kulesi'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Taksim'deki Odakule'de toplanan dernek üyeleri ve gönüllüler, üzerlerinde "Pıhtı için hareket et, dans et" sloganının yazılı olduğu tişörtler ve ellerinde risk faktörlerinin anlatıldığı dövizlerle Galata Kulesi'ne kadar yürüdü.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, yaptığı açıklamada, 13 Ekim Dünya Tromboz günü dolayısıyla "Pıhtı için hareket et, dans et" sloganıyla etkinlik düzenlemek istediklerini ancak Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sadece broşür dağıtıp, halkı bilgilendireceklerini söyledi.

Atay, pıhtılaşmanın 37 saniyede bir kişinin ölümüne neden olduğunu vurgulayarak, "Her 4 kişiden birinin ölümünden sorumlu olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tromboz, öldürebilen ama önlenebilen bir hastalık. Bazı kişiler risk altında, hareketsiz kişiler, genetik yatkınlığı bulunanlar, sigara ve alkol kullananlar, hamileler, uzun yolculuk yapanlar. Kısaca hareketsiz olanlar risk altında." dedi.