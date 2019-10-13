HABER

"Trombozda hareketsiz olanlar risk altında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay: - "Her 4 kişiden birinin ölümünden sorumlu olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tromboz, öldürebilen ama önlenebilen bir hastalık. Bazı kişiler risk altında, hareketsiz kişiler, genetik yatkınlığı bulunanlar, sigara ve alkol kullananlar, hamileler, uzun yolculuk yapanlar. Kısaca hareketsiz olanlar risk altında"

İSTANBUL (AA) - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkati çekmek amacıyla Galata Kulesi'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Taksim'deki Odakule'de toplanan dernek üyeleri ve gönüllüler, üzerlerinde "Pıhtı için hareket et, dans et" sloganının yazılı olduğu tişörtler ve ellerinde risk faktörlerinin anlatıldığı dövizlerle Galata Kulesi'ne kadar yürüdü.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, yaptığı açıklamada, 13 Ekim Dünya Tromboz günü dolayısıyla "Pıhtı için hareket et, dans et" sloganıyla etkinlik düzenlemek istediklerini ancak Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sadece broşür dağıtıp, halkı bilgilendireceklerini söyledi.

Atay, pıhtılaşmanın 37 saniyede bir kişinin ölümüne neden olduğunu vurgulayarak, "Her 4 kişiden birinin ölümünden sorumlu olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tromboz, öldürebilen ama önlenebilen bir hastalık. Bazı kişiler risk altında, hareketsiz kişiler, genetik yatkınlığı bulunanlar, sigara ve alkol kullananlar, hamileler, uzun yolculuk yapanlar. Kısaca hareketsiz olanlar risk altında." dedi.

Hayata hareket katmanın tromboz için en önemli önlem olduğunu dile getiren Atay, hastalığın tedavisi için de pıhtı önleyici ilaçlar olduğunu, pıhtının damardan temizlenebileceği teknolojinin bulunduğunu anlattı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinden Prof. Dr. Kürşat Bozkurt da 13 Ekim Dünya Tromboz Günü dolayısıyla pıhtılaşmaya dikkati çekmek için programı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bozkurt, uzun süre hareketsiz kalmak, sigara içmek, aşırı kilo gibi nedenlerin pıhtılaşma riskini arttığını ifade ederek, "Kan pıhtılaştığı zaman en önemli problemimiz, akciğere atıyor. Dünyada en sık ölüm nedenleri içinde 3 numara. Öncelikle kalp krizi 1 numara, ondan sonra ortaya çıkan sıklıkta şah damarından beyne atan pıhtılar." ifadesini kullandı.

Pıhtının hareketli bir yaşamla önlenebileceğini dile getiren Bozkurt, ileri yaşlıların, kanser hastalarının ve aşırı kiloluların hastalık konusunda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılarÖnce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar
Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye kahraman konvoyKahramanmaraş’tan Akçakale’ye kahraman konvoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 Ekim Dünya Tromboz Günü

En Çok Okunan Haberler

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' çağrısı!

Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!

Tel Abyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin paçavraları indirildi

Dikkat çeken görüntü! Hepsi indirildi

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.