Tropica 6, 2019’a ertelendi!

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Tropico, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Seriyi takip edenlerin de bileceği üzere Tropico son derece farklı bir yapıya sahip. Bir diktatör olarak dünyanın en büyük ülkesini baştan inşa etmeye çalıştığımız oyun, özellikle PC’de geniş bir fan kitlesine sahip.

Kalypso Media ve Limbic Entertainment işbirliğiyle geliştirilen Tropico 6, normal şartlarda 2018’in son çeyreğinde satışa sunulacaktı. Fakat geliştirici ekip bir takım teknik nedenlerden ötürü oyunun ertelendiğini açıkladı.

Limbic Entertainment tarafından geliştirilen oyunun, geliştirme aşamasında yaşanan aksaklıklardan ötürü 2019 Ocak ayına ertelendiği belirtildi.

Bu bağlamda serinin yeni oyununun 2019’un başlarında satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Tropico 6’nın pek çok yenilikle geleceğini de belirtelim. Serinin tarihinde ilk defa tek bir ada yerine geniş bir takımadayı yönetebileceğiz. Yollar, köprüler, tüneller yaparak ülkemizi dünyanın en iyilerinden biri haline getirmeye çalışacağız.

Elbette bunu yaparken halkın çoğunluğunun da desteğine ihtiyacımız olacak. Her ne kadar bir diktatör olsak da bize karşı yapılacak olan isyan girişimleri, ülkemizin ilerleyişine sekte vurabilir. Bu yüzden her kesime hitap eden vaatlerde bulunmak zorundayız. Bu vaatlerin ne kadarını gerçekleştireceğimiz ise keyfimize kalmış birşey.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Tropico 6, PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

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