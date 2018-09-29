Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Herkes İçin Sağlık Derneği Genel Sekreterliği görevini de üstlenen Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin batı kıyılarının bir bölümünü de etkilemesi beklenen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtına nedeniyle karşılaşılabilecek sağlık sorunları bulunduğunu, bu sorunlara karşı alınabilecek basit önlemler olduğunu belirtti.

Özellikle ebeveynlerin sakin olması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ersoy, ebeveynlerinden etkilenerek endişelenen çocukların olayı anlamlandırmakta zorlandığını dile getirdi.

ÇOCUKLARA KONU BASİTÇE ANLATILMALI

Ersoy, endişelenen çocuğa olayın basitçe anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Küçüklere bu konuyu çok net, basit ve kısa cümlelerle anlatalım. Afetin bir doğa olayı, günlük yaşamın bir parçası olduğunu anlatalım. Çocuğa yanlış bilgi vermeyelim, şaşırtmayalım. Eline kalem vererek, ne duygular yaşadığını resimlemesini isteyelim." diye konuştu.

Afet durumunda kesi ve kanamalar gibi sağlık sorunlarına rastlandığını ancak anksiyetenin de sıkça görüldüğünü kaydeden Gürkan Ersoy, şu bilgileri verdi: