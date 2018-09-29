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Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, afet durumunda en sık rastlanan sağlık sorunlarından birisinin anksiyete olduğunu söyledi.

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Herkes İçin Sağlık Derneği Genel Sekreterliği görevini de üstlenen Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin batı kıyılarının bir bölümünü de etkilemesi beklenen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtına nedeniyle karşılaşılabilecek sağlık sorunları bulunduğunu, bu sorunlara karşı alınabilecek basit önlemler olduğunu belirtti.

Özellikle ebeveynlerin sakin olması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ersoy, ebeveynlerinden etkilenerek endişelenen çocukların olayı anlamlandırmakta zorlandığını dile getirdi.

ÇOCUKLARA KONU BASİTÇE ANLATILMALI

Ersoy, endişelenen çocuğa olayın basitçe anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Küçüklere bu konuyu çok net, basit ve kısa cümlelerle anlatalım. Afetin bir doğa olayı, günlük yaşamın bir parçası olduğunu anlatalım. Çocuğa yanlış bilgi vermeyelim, şaşırtmayalım. Eline kalem vererek, ne duygular yaşadığını resimlemesini isteyelim." diye konuştu.

Afet durumunda kesi ve kanamalar gibi sağlık sorunlarına rastlandığını ancak anksiyetenin de sıkça görüldüğünü kaydeden Gürkan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Afet durumunda en çok göreceğimiz sağlık sorunlarından biri de anksiyete, yani korku hali, çaresizlik, ne yapacağını bilememe, kendini avutamama gibi zor ve ağır duygulardır. Sakin olmaya çalışalım, yakınımızdakilerle konuşalım. Eğer rahatlayamıyorsak, profesyonel destek için acil servise müracaat edelim."

Ersoy, afetlerde en sık rastlanan yaralanmaların kesiler ve kanamalar olduğuna dikkati çekerek, çatıdan düşen kiremit, tuğla gibi malzemelerin bu kesilere, kanamalara neden olabileceğini aktardı.

Kanayan bölgeye sargı bezi, tülbent, gömlek, kravat, mendil gibi lifli tekstil malzemesi ile baskı uygulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ersoy, kırık ve çıkıklarda da bir tahta parçası veya kalın bir kitapla ağrılı bölgenin sabitlenebileceğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, yaralanma durumunda ilkyardımın hemen ardından hastanelerin acil servislerine başvurulması gerektiği uyarısında da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tropik fırtına anksiyete Dokuz Eylül Üniversitesi

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