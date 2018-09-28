'Tropik fırtına'nın hızı, saatte 120 kilometreye ulaşacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Orta Akdeniz üzerinde oluşan 'tropik fırtına'nın, pazar günü Muğla'da en çok Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Fırtınanın saatte yer yer 120 kilometreye, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. 'Tropik fırtına' ve şiddetli yağışın, en çok İzmir'de etkili olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, Orta Akdeniz üzerinde oluşan ve 30 Eylül Pazar günü yurdun batı kesimlerini etkisi altına alması beklenen 'tropik fırtına' ile ilgili uyarılarda bulundu. Yıllardır Türkiye'yi fazla etkilemeyen, Orta Akdeniz üzerinde derin alçak basınç merkezi oluştuğunu, bunun da 'tropik fırtına'ya neden olduğunu belirten Öztürk, "Şu an ülkemizin batı kesimlerine doğru ilerliyor. Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesini beklemekteyiz" dedi. SAATTE 120 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK Bölge müdürlüğü sorumluluk sahasında fırtınadan etkilenecek ilin Muğla olduğunu belirten Öztürk, "Pazar günü ilk saatlerden pazartesi sabah saatlerine kadar 'tropik fırtına'nın Muğla il ve ilçelerinde şiddetli rüzgara, karada da bazen 90- 120 kilometreye, deniz açıklarında da 60- 90 kilometre saatte rüzgara sebep olabileceğini, aynı şekilde bu 'tropik fırtına'nın Muğla il genelinde aşırı yağışlara yani ortalama 60- 90, yer yer de 100 kilogram ve üzerinde aşırı yağışa sebep olacağını beklemekteyiz" diye konuştu. EN ÇOK İZMİR'İ ETKİLEYECEK Yurtta, başta Ege Bölgesi olmak üzere batı kesimlerde en çok İzmir'i etkisi altına alması beklenen 'tropik fırtına'nın Muğla, Aydın, Çanakkale ve az da olsa İstanbul'da şiddetli rüzgar ile aşırı yağışlara neden olacağı belirtildi. Denizden gelecek 'tropik fırtına'nın en çok Muğla'da Marmaris ile Milas arasındaki kıyı kesimini etkileyeceğine kaydeden Öztürk, "Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgeleri daha çok etkilenecek. Bunun etkisi iç kesimlerde de görülecek" dedi. 'ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ' UYARISI 'Tropik fırtına'nın gerek şiddetli rüzgar gerekse aşırı yağış ile hayatı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Öztürk, "Bütün canlılar bundan etkilenecek. Savrulan ve düşen parçalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gerçekleşebilir ve canlılar etkilenebilir. Deniz kıyıları ve açıklarındaki balıkçılar, balık yetiştiricileri olumsuz etkilenebilir. Tüm ulaşımda olumsuzluklar yaşanabilir. Sabitlenmemiş eşyaların uçmasını daha çok görebiliriz. Onun için tüm vatandaşlarımızın, ilgililerin 'tropik fırtına'ya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu. ANTALYA'YI ETKİLEMEYECEK Pazar gününe kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge tahmin merkezlerince hazırlanan uyarı ve tahminlerin, herkes tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Davut Öztürk, Antalya bölgesinin ise 'tropik fırtına'dan etkilenmeyeceğini söyledi. 'Tropik fırtına'nın etkisinin Antalya'da görülmeyeceğini belirten Öztürk, yine de bu hafta sonu cumartesi akşamından pazartesi gününe kadar Antalya il ve ilçelerinde aralıklı sağanakların orta kuvvetle esen rüzgarla birlikte görüleceğini kaydetti. Öztürk, Antalya'nın batı kesimlerinde 5- 10 kilogram, pazartesi günü de Serik ve Manavgat gibi doğu ilçelerinde 20- 30 kilogram yağış beklendiğini söyledi.



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