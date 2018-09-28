Tropik fırtınaya karşı önlemler artırılıyor

İZMİR (AA) - İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın şehri etkileme ihtimaline karşı tüm kamu kuruluşlarının gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Memük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin pazar günü yaşanabilecek fırtınayla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.
Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı Kriz Koordinasyon Merkezinde toplanarak konuyu ele aldıklarını vurgulayan Memük, şöyle konuştu:
"Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın şehri etkileme ihtimaline karşı tüm kamu kurumlarımız gerekli tedbirleri aldı. Kurumlarımıza hazırlıklı olma konusunda gereken talimatları verdik. Vatandaşlarımızın da aşırı yağış ve fırtına konusunda tedbirli olmaları lazım. Özellikle balkon ve çatılardaki malzemeler sağlam ve güvenli hale getirilmeli. Ayrıca liman başkanlarını da aynı şekilde uyardık. O gün vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarıda ağaçların altında ve duvar dibinde durmamaları gerekiyor. Arkadaşlarımız görevinin başında olacak. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi almış durumdayız."
Memük, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda acil çağrı merkezlerinin aranabileceğini sözlerine ekledi.
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da beklenen fırtınaya ilişkin tüm sağlık kuruluşlarında gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Bu konuda sağlık çalışanlarının bilgilendirildiğini hatırlatan Salnur, "Fırtınanın etkili olacağı bölgelere UMKE ekipleri görevlendirildi. 112 istasyonlarındaki ambulans sayıları arttırıldı. Bunun dışında hastanelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.
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