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"Tropik fırtınayla ilgili korkulan olmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe: "Gördüğümüz kadarıyla sıkıntı olmadı. Normal zamanda yaşadığımızdan daha düşük hızla geçen bir rüzgar görünüyor. Bize bildirilen rüzgarın hızı 40 kilometre civarında ki bu çok yüksek bir hız değildir" - "Seferihisar ve Çeşme'de çok ufak görünen bir risk var. Orada daha fazla önlem almış durumdayız"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Orta Akdeniz'de oluşması ve Ege Bölgesi'ni de etkilemesi beklenen ancak hareket yönü değişen tropik fırtınayla ilgili korkulanın olmadığını belirtti.

Tropik fırtına riski nedeniyle kamera ve uydu görüntülerinin analiz edildiği İzmir Ulaşım Merkezindeki (İZUM) çalışmaları inceleyen Gökçe, gazetecilere açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı açıklamada olduğu gibi tropik fırtınanın yön değiştirdiğini ifade eden Gökçe, bölge genelinde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Belediyenin tüm birimleri teyakkuza geçti ancak tropik fırtınayla ilgili korkulan olmadı." dedi.

Gökçe, öğle saatlerinde başlayacak ve akşam Çeşme ile Seferihisar'da yoğunlaşacak bir yağıştan bahsedildiğini, gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Gökçe, şunları kaydetti:

"İlk uyarı yapıldığında fırtına hızının 120 kilometreye varacağı tahmin edilmişti. Bize bildirilen rüzgarın hızı 40 kilometre civarında ki bu çok yüksek bir hız değildir. Şu anki haliyle yıkıcı bir etkisi olmayacaktır. Gördüğümüz kadarıyla sıkıntı olmadı. Seferihisar ve Çeşme'de çok ufak görünen bir risk var. Orada daha fazla önlem almış durumdayız. Bunlar da normal zamanlarda yaşadıklarımızdan çok daha üstte daha büyük geçişler olarak görünmüyor.

Yağış veya sel baskını gibi bir ihbar almadık. Deniz ulaşımımızda da aksama yok. Güzelbahçe vapur seferlerimiz dışında tüm toplu taşıma araçları, görevlerini yapmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşımında da herhangi bir problemimiz yok."

Gökçe, ekiplerin fırtına riski tamamen geçene kadar 3 vardiyalı olarak görevlerine devam edeceğini de ifade etti.

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Ege Bölgesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe İzmir Ulaşım Merkezi tropik fırtına

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