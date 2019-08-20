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Tropikal kulak enfeksiyonuna dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

Tropikal kulak enfeksiyonuna dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Dutipek, havuz veya denizden çıktıktan sonra kurulanmayan kulakların tropikal kulak rahatsızlıklarına davetiye çıkardığını söyledi.
Yüzücü kulağı da denilen dış kulak yolu enfeksiyonu, tropikal kulak gibi isimlerle de anılıyor. Havuz ve denizden çıktıktan sonra oluşan rahatsızlıkla ilgili bilgi veren Burtom Özlüce Tıp Merkezi Doktorlarından Op. Dr. Murat Dutipek, “Yaz aylarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bizim yüzücü kulağı dediğimiz kulak enfeksiyonlarıdır. Bunlar umumiyetle deniz ve havuz sonrası oluşmaktadırlar. Bu enfeksiyonlarda hastamız havuz veya deniz sonrasında kulağında kaşıntı ile şikâyeti başlıyor. Daha sonra işe çok yoğun bir ağrı ile hasta kulağına bile elleyemiyor. Diş ağrısından daha fazla bir ağrı ile doktora başvuruyor. Bunun sebebi dış kulak yolunda oluşan iyi bakterilerin ölmesi veya sıcaklığın etkisiyle azalıp kötü bakterilerin ortaya çıkması” diye konuştu.
Dış kulak yolu bir kemik ve kıkırdak bileşkesi olduğunu ifade eden Dutipek, “Bunun içindeki mukoza şiştiği zaman gidecek bir yeri de olmadığından kulak enfeksiyonu meydana geliyor. Bu sorun havuz veya denizin hijyeni ile ilgili değil, sıcaklıkla alâkalıdır. Havuz ve deniz sonraları kulakları kaşımamak, suya girmeden önce çeşitli damlalarla korumak gerekiyor. Çıktıktan sonra da kulakları iyi kurulamak gerekiyor. En ufak enfeksiyon başlangıcında bir doktora başvurmak gerekiyor” dedi.
Havuzdan ve denizden kapılan dış kulak yolu enfeksiyonlarında en önemli sıkıntının sıcaklık olduğunu belirten Dutipek, “Bu kulak sorunu hiçbir zaman soğuk havalarda meydana gelmemektedir. Bunun için tropikal kulak hastalığıdır. Kulağın içerisine giren suyun sıcaklığı belli bir derecenin üzerine geldiği zaman bununla karşılaşmaktayız” şeklinde konuştu.

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