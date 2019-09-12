Troya 2 bin 500 yıl önce de turistlerin gözdesiydi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1996 yılında "Troya Tarihi Milli Parkı" ilan edilen antik kent için dönemin Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın önerisiyle UNESCO'ya başvuru yapıldı. 1998 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabul edilen Troya Antik Kenti, zaman içinde dünyanın en çok tanınan antik kentlerinde biri haline geldi.

İlk olarak 1871'de Heinrich Schliemann, daha sonra Dörpfeld ve Blegen tarafından kazılan, Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırları içindeki bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar 156 yıldır aralıksız sürdürülüyor.

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, dünyadaki arkeolojik çalışmaların önemli alanlarından biri olarak kabul edilen Troya Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıl önce de turistlerin gözdesi olduğunu gösterdi.

"Bu seneki çalışmalarda özellikle Agora bölgesinin olduğu kazılarda buranın Arkaik dönemden itibaren güney kapısı önünde bir kutsal alan olarak kullanıldığını bize gösteren hem mimari, hem de aynı zamanda küçük buluntularda karşımıza çıkmış durumda. Bizim burada terakota olarak tanımladığımız, o dönemde diğer Troya’nın kutsal alanlarından da bildiğimiz buluntuların iyi örneklerini de görebiliyoruz. Kazılardan elde ettiğimiz bu materyaller bize aslında Troya'nın barındırdığı kültürü ve yaşamı da örnekliyor. Bir anlamda Troya'nın 2 bin 500 yıl önceki popülaritesi ortaya çıktı diyebiliriz."

Bu yılki kazılarda Troya'nın bir anlamda günümüz bilinirliğini tanımlayan bazı bilgilere ulaştıklarını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede farklı alanlarda yaptıkları kazılarda her an değişik ve yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu küçük buluntuların o dönem Troya'da satılan hediyelikler olduğunu hatta bazılarının diğer ülkelere hediye olarak götürülen önemli malzemelerden oluştuğunu hatırlattı.

Antik kentteki her alanın günümüzdeki Troya'nın bilinirliği ile ilişkili bilgilere işaret ettiğini aktaran Aslan, "Küçük bir heykelciğin ya da bir el oyması ürünün benzer şekilde bölgedeki el sanatının ne kadar gelişmiş olduğunu ortaya koyduğunu açıkça söyleyebiliriz. Kazılarda çıkan eserlerle buluntularla Troya Antik Kenti'nin bin yıllardır gezilen, ziyaret edilen, bilinen, fark edilen bir yer olduğunu anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Troya o dönemlerde de ilgi çekiyordu"

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Körpe ise Troya'nın sadece bu dönemde değil antik dönemlerde de yoğun ilgi çektiğini ifade etti. Buluntuların bu bölgede büyük bir kutsal alanın olduğunu gösterdiğini anlatan Körpe, şunları söyledi:

"Sadece kutsal alan değil aynı zamanda burası Troya’nın önemli bir girişi. Etrafında dükkanların da olduğu önemli bir cadde, önemli bir giriş. Tabii bu yol antik çağlarda da oldukça önemliydi. Yani Pers Kralı Kserkses’in, Büyük İskender’in ve yani antik çağlarda çok sayıda turistin bu yoldan geçtiğini, burada görülen sergilenen buluntuların aynı zamanda ticari olarak bu turistlere satılan parçalar olduklarını söyleyebiliriz."