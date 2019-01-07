Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkez'e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nde, 2018 yılında 531 bin 530 ziyaretçi sayısıyla son 10 yılın rekoru kırıldı.

UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan, 10 yıl süren savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Ören yeri, 500 bini geçen yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olurken, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok turistin ilgisini çekiyor.

TROYA ÖREN YERİNDE ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Troya Ören Yeri'ne 2008'de 297 bin 640, 2009'da 315 bin 546, 2010'da 386 bin 79, 2011'de 515 bin 905, 2012'de 506 bin 708, 2013'te 462 bin 900, 2014'te 471 bin 366, 2015'te 491 bin 157, 2016'da 242 bin 27, 2017'de 329 bin 258 kişi ziyaret etti. 2018 Troya Yılı olması sebebiyle ziyaretçi akınına uğrayan Troya Ören Yeri'nde, geçen yıl ise 531 bin 530 ziyaretçi sayısıyla son 10 yılın rekoru kırıldı.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018 Troya Yılı ile birlikte Ören Yeri'nin son 10 yılın ziyaretçi rekorunu kırdığını belirterek, "Troya Ören Yeri'nin ardından 2'nci sırada 151 bin 20 ziyaretçi sayısıyla Assos Ören Yeri, 3'üncü sırada ise 9 bin 752 ziyaretçi sayısıyla Apollon Smintheus Ören Yeri yer aldı. Yeni yapılan Troya Müzemiz, 2018 Troya Yılı'nın en önemli projesiydi. Müzemiz 10 Ekim'de açıldı. İlk 10 gün ücretsizdi. 20 Ekim'den 2018 yılının son gününe kadar ziyaret eden kişi sayısı ise, 11 bin 47 oldu. Troya Müzemiz hem Milli Parkı, hem de Troas bölgesini tanıtmış olacak" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri'ne giriş ücretinin 35 TL, Assos Ören Yeri'ne giriş ücretinin 15 TL ve Apollon Smintheus Ören Yeri'ne giriş ücretinin ise 6 TL olduğunu söyledi. Yakın zamanda ziyarete açılan Troya Müzesi'nin ise ilerleyen yıllarda Çanakkale turizmine önemli katkısı olacağını sözlerine ekledi.