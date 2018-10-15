Troya Destanı kırkyama eserlere yansıdı

İSTANBUL (AA) - Çanakkale Kent Konseyi Boreas Kırkyama Çalışma Grubu'nun eserlerinden oluşan "Kırkyama Dilinden Troia Destanı" adlı sergi açıldı.
Troya Destanı'nın sanat eserlerine yansıtıldığı sergi, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Boreas Kırkyama Çalışma Grubu Başkanı Aysun Aksu Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla 8 yıl önce Çanakkale Kent Konseyi'ne sundukları projeyi bugüne taşıdıklarını söyledi.
Ünsal, kırkyamanın dünyada yüzyıllardır yapıldığını belirterek, "Bu proje ile dünyada 'patchwork', Türkiye'de 'kırkyama' olarak bilinen ve ölmek üzere olan bu sanatı yeniden canlandırmak, kadınlara bunun gönüllü öğreticiliğini yapmak istedik. Bir de dünyada olan ama Türkiye'de olmayan bir kırkyama müze açmayı arzu ettik. Grubumuzda 50 kadın var ve çok meşakkatli olan müzenin kurulması ve müzeye parça toplanması çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.
Bu yılın Troya Yılı olduğunu hatırlatan Ünsal, büyük emekler harcayarak Troya Destanı'nı kumaşla yazdıklarını sözlerine ekledi.
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Çanakkale Kent Konseyi Genel Sekreteri Yeliz Kaçarlar da konseyin bünyesinde 7 mahalle meclisi, 5 tematik meclis ve 30'a yakın çalışma grubunun olduğunu ifade etti.
Grupların yerel yönetime katkı sunmak, insanların kentlilik ve komşuluk bilincini geliştirmek için çalıştığını aktaran Kaçarlar, şunları kaydetti:
"Kırkyama yoksulluktan dolayı büyüklerimizin kıyafetlerinin yamanmasından ortaya çıkmış, sonra sanat dalına dönüşmüş bir şey. Biz bugüne kadar Çanakkale'de 7 kez, içinde yarışmaların da olduğu kırkyama buluşması yaptık. Bu buluşmalarda her yıl onlarca kırkyama sanatçısıyla öğreticisini Çanakkale'ye davet ediyoruz. Şimdi bu sergideki eserleri incelediğinizde detayların harika olduğunu göreceksiniz. Bizim için gurur verici eserleri İstanbullu sanatseverlerle de buluşturmak istedik."
Troya Destanı'nın 24 bölümünün 24 eserle anlatıldığı sergi, 19 Ekim'e kadar açık kalacak.
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