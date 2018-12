"Troya Düğümü" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak

Seramik sanatçısı ve öğretim üyesi Güngör Güner, eski bir eseriyle katıldığını dile getirerek, "1980 darbesine gönderme yaptığım 3 düğümden oluşan 'Dün, Bugün, Yarın' adlı bir yapıtım vardı. Hepsi değişik renklerdeydi. Bu çözülmeyen düğümler, 'nüansların dışında değişen bir şey yok' anlamındaydı. Bu düğümle katıldım ve içinden kırmızı düğümler çıkardık bu defa çünkü kanlı bir savaş söz konusu." dedi.

Heykeltıraş Malik Bulut da eser için mermer bir at düşündüğünü ve "Troya Barış Atı" eserinde bunu uyguladığını ifade ederek, "İki metre 10 santimetre yüksekliğinde, 1,5 ton ağırlığında, mermer ve demirle bir heykel yaptım. Troya denildiğinde belki de akla ilk gelen Truva atıdır. Ben de buradan yola çıktım ve kendimce bu atı yorumladım. (Troya'daki) At, içinde kötülüğü, düşmanlığı, düşmanları, hileyi taşıyan bir at. Oysa insana kendini en yakın hissettiren bu güzel at, karnından düşmanları değil de kuşları çıkaran bir ata dönüştü." diye konuştu.

At üzerine çalışmaya devam edeceğini aktaran Bulut, 22 yıldır heykel yaptığını ve bugüne kadar bin 500 civarında esere imza attığını söyledi.