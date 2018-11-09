HABER

Troya, dünya prömiyerini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesinin yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Troya'nın dünya prömiyeri, binlerce sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bugün çok güzel bir görsel şölen izlettiler bize, herkes ayakta alkışladı. Bizim için kültür açısından opera-bale çok önemli. Murat (Karahan) da hem genç hem çok başarılı bir genel müdürümüz. Biz de her zaman arkasında olacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum"

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Troya, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.

Eserin ATO Congresium'daki dünya prömiyerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait Troya, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Orkestra, koro ve bale ile aynı anda 300 sanatçının sahne aldığı, "3DMAX Mapping" teknolojisi ile desteklenerek sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatan Troya, binlerce izleyicinin ayakta alkışını aldı.

Temsilin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden Bakan Ersoy, "Bugün çok güzel bir görsel şölen izlettiler bize, herkes ayakta alkışladı. Bizim için kültür açısından opera-bale çok önemli. Murat (Karahan) da hem genç hem çok başarılı bir genel müdürümüz. Biz de her zaman arkasında olacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Bakanlığın "10 Kasım" videosu ayakta alkışlandı

Öte yandan Troya temsili öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10 Kasım için hazırlanan özel bir video da sahneye yansıtıldı. Videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla hazırlanan Atatürk'ün fotoğrafları ve cenaze töreninden kesitler yer aldı.

Video, salondaki izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

- İlklere imza atıldı

Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u 12 yıl aradan sonra eser vesilesiyle sahnelere dönen balet Tan Sağtürk, eserin anlatıcısı Homeros'u ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un canlandırdığı Troya'da, Helen'e soprano Seda Ayazlı hayat verdi.

Orkestra şefi, besteci Hoinic'in yönetiminde gerçekleştirilen Troya'da iki genel müdür Kurt ve Karahan, aynı sahneyi ilk kez paylaştı. Eserde, geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ama sanat aşkından asla vazgeçmeyen bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de yer aldı.

Troya'nın başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Troya'ya gösterilen yoğun ilgiden dolayı eseri 22 Kasım'da bir kez daha sahneleyecek. Eser ayrıca yurt içi sahnelerin yanı sıra Berlin ve Moskova'nın ünlü opera evlerinde de sahnelenecek.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Esenler'de tekstil atölyesinde yangınEsenler'de tekstil atölyesinde yangın
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibiJandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Opera ve Balesi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya

En Çok Okunan Haberler

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İlginizi Çekebilir

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.