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Troya Hazineleri belgeselinin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 01:02 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, yapımcılığı ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın üstlendiği Troya Hazineleri Belgeseli'nin galası yapıldı.

Tansu Edip GÖKBUDAK- Onur MERİÇ- İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, yapımcılığı ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın üstlendiği Troya Hazineleri Belgeseli'nin galası yapıldı. Galada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 100 yıl önce kaçırılan antik kent Truva eserleri hakkında, “Maalesef önemli olan hazineyi kaptırmamak. Bunları getirmek çok maliyetli. Türkiye Cumhuriyeti olarak bunları yıllar süren bir savaşla getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, senaryosunun gazeteci Ömer Erbil tarafından yazıldığı Troya Hazineleri Belgesel filminin galası İstanbul Kanyon AVM'de yapıldı. Galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ÇABUK OLMASINI BEKLEMEYİN

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2018 yılının Troya yılı olarak kutlandığını ve bu yılın başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyerek “Tarihi eserleri geri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun çok çabuk olmasını beklemeyin. Maalesef böyle değerleri verirken süreci uzatıyor yabancı ülkeler. Ama bu filmin olmazsa olmazı, en önemli kısmı dünyada gösterilmesini sağlamak. Avrupalılara da yeri geldiği zaman demokrasiden, haktan ve hukuktan nasıl kaçtıklarını göstermemiz gerekiyor. O açıdan başarılı bir çalışma" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da antik kent Truva hakkında yapılan çalışmaların turizme katkı sağladığını söyleyerek, “Geçen sene 200 binlerde olan Troya turist sayısı 500 bine ulaştı" diye konuştu.

KAZI NOTLARINDAN DERLENDİ

Yönetmen Nihal Ağırbaş ise belgeselin Truva'daki eserleri yurtdışına kaçıran Heinrich Schliemann'ın kazı notları, hatıraları ve kitaplarından derlendiğini kaydetti. Ağırbaş, filmi yapmaktaki amaçlarının tarihi eserlerin iadesi noktasında bilinç oluşturmak olduğunu söyleyerek, Schliemann'ın Truva'daki eserleri vatanından kopardığını belirtti. Ağırbaş, “Troya eserleri Troya'da sergilenir. Her eser yerinde güzeldir. Eserler çıktıkları topraklarda sergilenmeli" şeklinde konuştu.

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