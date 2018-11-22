"Troya Hazineleri" beyaz perdede

SİNAN USLU - "2018 Troya Yılı" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" belgeseli İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şehrin milletvekilliğinin çok kıymetli olduğunu ancak Çanakkale'nin bambaşka kıymeti bulunduğunu belirtti.

"Türkiyemiz bir kitap olsa ön sözü Çanakkale olur." diyen Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2018'i UNESCO'nun Troya'yı Dünya Mirası Listesi'ne eklemesinin 20. yılı olması dolayısıyla "Troya Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda 2018'de bakanlıklar ve diğer tüm kurumların sempozyumlardan fuarlara kadar birçok etkinlik düzenlediğini ifade eden Turan, "Bugün ayrı bir heyecanımız var. Çünkü yarın saat 19.00'da İstanbul Kanyon AVM'de Troya Hazineleri Asırlık Hasret adlı belgeselin galası yapılacak. 76 dakikalık belgesel şeklinde hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklediği, yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, senaryosunu Ömer Erbil'in yazdığı, Nurol Holding ve TÜMAD Madenciliğin ana sponsor olduğu harika bir çalışma oldu. Hem sinema hem de belgesel tarafı var" diye konuştu.