"Troya Hazineleri" beyaz perdede

SİNAN USLU - "2018 Troya Yılı" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" belgeseli İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şehrin milletvekilliğinin çok kıymetli olduğunu ancak Çanakkale'nin bambaşka kıymeti bulunduğunu belirtti.
"Türkiyemiz bir kitap olsa ön sözü Çanakkale olur." diyen Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2018'i UNESCO'nun Troya'yı Dünya Mirası Listesi'ne eklemesinin 20. yılı olması dolayısıyla "Troya Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.
Bu kapsamda 2018'de bakanlıklar ve diğer tüm kurumların sempozyumlardan fuarlara kadar birçok etkinlik düzenlediğini ifade eden Turan, "Bugün ayrı bir heyecanımız var. Çünkü yarın saat 19.00'da İstanbul Kanyon AVM'de Troya Hazineleri Asırlık Hasret adlı belgeselin galası yapılacak. 76 dakikalık belgesel şeklinde hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklediği, yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, senaryosunu Ömer Erbil'in yazdığı, Nurol Holding ve TÜMAD Madenciliğin ana sponsor olduğu harika bir çalışma oldu. Hem sinema hem de belgesel tarafı var" diye konuştu.
Çocukluk hayali Troya'yı bulmak olan Alman arkeolog Heinrich Schliemann'ın 1870'li yıllarda Troya'da Osmanlı'nın verdiği izinle kazı yaptığını ve antik kenti bulduğunu anlatan Turan, Schliemann'ın protokolün dışına çıkarak eserleri önce Yunanistan'a oradan da Almanya'ya götürdüğünü söyledi.
- "Eserlerimiz kayıp olsa da peşindeyiz"
İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusların, Almanya'daki eserleri bir nevi savaş tazminatı olarak Rusya'ya kaçırdığına işaret eden Turan, "Eserlerimiz şu an kayıp olsa da bunun bir anlamda peşindeyiz. O yüzden belgeselin çok kıymeti var. Belgesel hem Schliemann'ın hayatını hem Troya'nın bulunuşunu hem de o hikayeyi ekrana yansıtan güzel bir çalışma oldu. Yarın tüm sanatseverleri, Troya severleri galamıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Troya'nın, Doğu-Batı savaşının simgesel kentlerinden olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:
"Anadolu'nun çok farklı antik kentleri var ama en kıymetlisi Troya bence. Çünkü Büyük İskender'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar birçok Doğu-Batı kavgasını içinde yaşamış, tüm hükümdarların o bölgeyi gezmişliği var, o bölgede hatıraları var. Örneğin Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Troya'ya gelip, bir anlamda Anadolu insanına 'Batı'dan intikamınızı aldım.' dercesine konuşmalar yapıyor bölgede. O yüzden farklı bir kent. Bu kentin gündem olması, tüm dünyada konuşulması, turistik seyahatler başta olmak üzere tüm kültürel etkinliklerin artması en büyük hedefimiz. "
- "Turist sayısı kısa sürede 1 milyonu yakalayacak"
2018 Troya Yılı etkinliklerinin Çanakkale'ye büyük oranda katkı sağladığını anlatan Turan, şunları kaydetti:
"Bugün atılan adımların karşılığını belki 3-5 sene sonra olacak. Fakat geçen yıl bu zamanlarda Troya'da 200 bin civarında olan turist sayısı şu an 500 bini buldu. Bu bile aslında başlı başına yapılan çalışmaların karşılığını verdiğini gösteriyor. Ümit ediyorum ki nasıl şehitliğimizde bundan 10 sene önce 300 binlerde olan ziyaretçi sayımız şu an 3 milyonu geçtiyse aynı şekilde Troya'da da ziyaretçi sayımızın kısa sürede 1 milyonu yakalayacağı kanaatindeyim. Bu, aynı zamanda Çanakkale'nin ekonomisine, esnafına, tarımına da katkı demek."
- Troya Hazineleri belgeseli
Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann, Osmanlı Devleti'nden 1870'de Troya'da kazı izni aldı. Troya hazineleri 1873'te, kazı protokolüne uyulmayarak Schliemann tarafından önce Yunanistan'a daha sonra Almanya'ya kaçırıldı.
Osmanlı Devleti bilinenin aksine eserlerin peşini bırakmayarak Yunanistan'a dava açtı ancak sonuç alamadı. Yağmalanan eserler, bir asırdır ana vatanına hasret.
Yaşanan bu sürecin aktarıldığı Troya Hazineleri belgeseli, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen tek film oldu. Yapımcılığını ve Yönetmeliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil kaleme aldı. Çok sayıda oyuncunun yer aldığı filmde Schliemann'ı tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırdı.
Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç Dr. Ali Sönmez ile Arkeolog Nezih Başgelen filmin danışmanları arasında yer aldı. Çanakkale Valiliğince özel ilgiyle desteklenen filmin ana sponsoru Nurol Holding ve TÜMAD Madencilik oldu.
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