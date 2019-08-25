ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan dünya arkeolojinin önemli alanlarından Troya Antik Kenti'nde önceden varlığı bilinen iki kutsal alanın ardından üçüncüsü keşfedildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 156'ncı kazı dönemine başladıklarını söyledi.

Troya'nın ilk kez 1863'te Frank Calvert tarafından kazılmaya başlandığını hatırlatan Aslan, bölgenin tüm dünya için önemli bir arkeolojik alan olduğunu belirtti.

İÇDAŞ AŞ ana sponsorluğunda yürütülen kazılarda Troya için önemli bulgulara rastladıklarını ve tarihsel döneme ilişkin yeni keşifler yaptıklarını vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Frank Calvert tarafından kazıların 1870'ten 1890'a kadar Schliemann tarafından yapıldığını, sonrasında Troya'nın 9 katmanını keşfeden mimarı Dörpfeld tarafından devam edildiğini biliyoruz. 1932-1938 yıllarında da ABD'nin Cincinnati Üniversitesinden Carl Blegen'in buradaki çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Özelikle Manfred Osman Korfmann'ın 50 yıl sonra 1988’de başlatıp, 2005'te ölümüne kadar devam ettirdiği kazılar da bize çok farklı sonuçlar verdi. Farklı özellikle Troya'nın son çağında Anadolu kültürüyle, Hitit kültürüyle olan ilişkisini, Batı Anadolu'daki işlevini göstermesi açısından çok önemli sonuçlar verdi."