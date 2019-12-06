Troya Müzesi 2020 ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020’de finale kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020’de finale kaldı” dedi.

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülü eşsiz atmosferi, sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere veriliyor.

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumunun düzenlediği “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020”de finale kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşsiz atmosferi, sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere verilen ödüllerde finale ulaşan Troya Müzesinin bu başarısını sosyal medya hesabından duyurarak, müzede emeği geçenleri kutladı.

Bakan Ersoy paylaştığı mesajda, “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020’de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya’yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.