Troya Müzesine İspanya’dan sürpriz mektup

“Troya diplomasisi”

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bu durumu mensubu olduğu Yunus Emre Kültürel Diplomasi Akademisi’nden dostlarıyla paylaşmasının ardından aynı heyecanı onların da yaşadığını şu ifadelerle dile getirdi:

“Ebru sanatının Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne eklenmesini ve her yıl Eylül ayının 2. cumartesi gününü Dünya Ebru Günü ilan edilmesini sağlayan değerli sanatçımız Atilla Can, ’Oveido’ya gidecek kargo için bir eserimi vermek istiyorum’ dedi. Bunun şaşkınlığını henüz üzerimden atamamışken Meral Evcin Özdemir Hanım da, ’Rıdvan Hocam, ben de Troya kardeleni yaka çiçeği yapacağım. İspanya için lütfen kargoya dahil edelim’ dedi. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşadım. Meral Hanım ipek koza işleme sanatının önde gelen isimlerinden ve sanatçılarından biridir. Onun can verdiği bir ipek kozayı yakamda taşımak benim için bir onur olmuştur her zaman. Whatsapp grubumuzda heyecanla bu yazışmaları yaparken Mehmet Akif Gülümser dostumuz, ’Ne güzel bir iş çıktı ortaya. Buna Troya diplomasisi diyebiliriz’ diyerek noktayı koydu" ifadelerini kullandı.