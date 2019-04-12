Troya operasının Bolşoy başarısı The Times gazetesinde

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesinin (DOB) 2018'deki en önemli prodüksiyonlarından olan ve yoğun ilgi gören "Troya" eserinin 1,5 asırlık tarihi Bolşoy Tiyatrosundaki başarılı gösterisi, İngiliz "The Times" gazetesine konu oldu.

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve ünlü balet Tan Sağtürk'ü aynı sahnede buluşturan, Türkiye'deki tüm temsillerinde kapalı gişe oynayan eser, 8 Nisan akşamı 2 bin 500 kişilik Bolşoy Sahnesi'nde yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulurken, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bolşoy'da sahnelenen ilk Türk operası Troya, sanat tarihinde bir ilke imza atarak, ünlü İngiliz The Times gazetesinde yer aldı.

The Times, "Bolşoy Tiyatrosundaki Troya operası performansı, Türkiye ile Rusya arasındaki turizmi artırmak için bir yıl süren sanatsal alışverişi başlattı." ifadesini kullanırken, eserin hayranlık uyandırıcı, çok büyük bir prodüksiyon olduğu vurgulandı.

Türk sanatseverlerin beğenisini kazanan Troya epik operası, DOB'un 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle dünyanın en önemli tiyatrolarından birisi olarak Bolşoy Tiyatrosundaki birçok sanat eleştirmeni tarafından büyük beğeni kazandı.