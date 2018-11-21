HABER

"Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında dünya genelinde tanıtım turuna çıkan Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, 9 ülkede 16 kentte konferans verdi - Prof. Dr. Rüstem Aslan: - "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim" - "Troya Müzesi'ne ilgi çok büyük. Herkes Troya Müzesi'ni görmek için hazırlıklar yapmaya başladı"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - "2018 Troya Yılı" dolayısıyla 9 ülkede 16 kentte konferans veren Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan Aslan, AA muhabirine Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Troya Müzesi'nin açılmasıyla tarihinde bir ilki yaşayan antik kent için etkin bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü anlatan Aslan, "2018 Troya Yılı" kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Valiliğinin organize ettiği pek çok uluslararası etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Aslan, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikler kapsamında ben de söz konusu kurumların organizasyonuyla yurt dışındaki üniversitelerde, sivil kuruluşlarda, kültür fuarlarında, Troya Yılı, Troya Müzesi ve bu kapsamda yapılan çalışmalar noktasında bilgilendirmeler yaptım. Şu ana kadar Kanada, Amerika, Hırvatistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya ve İngiltere gibi 9 farklı ülkede 16 farklı kentte konferanslar düzenlendi. Özellikle burada şunu açıkça belirtmem gerekiyor ki; çok uzun bir süredir hayal olan Troya Müzesi'ne ilgi çok büyük. Herkes Troya Müzesi'ni görmek için hazırlıklar yapmaya başladı."

Aslan, Troya Yılı'nın son haftalarında da konferans ve diğer tanıtım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Katıldığı konferanslardaki ilgiye dikkati çeken Aslan, "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Ben bizzat buna şahit oldum. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim. Özellikle Troya Müzesi bunun merkezinde ve bütün dünyada Troya Müzesi'nin açıldığı yavaş yavaş biliniyor. Troya Müzesi'nin, müzede sergilenen eserlerin anlatılmasının, uluslararası fuarlarda bu tanıtım faaliyetlerinin devam etmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Troya, Paestum Arkeoloji Fuarı'nda

Öte yandan Prof. Dr. Aslan, tanıtım faaliyetleri kapsamında son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İtalya'nın en önemli arkeoloji fuarı olarak bilinen "Paestum"a katıldı.

Burada, Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin desteğiyle "Troya: Mitolojiden Arkeolojiye Bir Şehrin Hikayesi" konulu konferans veren Aslan, katılımcılara yakın zamanda açılan Troya Müzesi ve bölgedeki kazılar ile Troya Milli Parkı ve Troya efsanesini anlattı.

Akdeniz çanağında yer alan ülkelerin arkeolojik zenginliklerinin tanıtılması ve arkeoloji alanında uluslararası otoriteler ile buluşması için platform oluşturan fuarda Prof. Dr. Aslan'ın sunumu büyük ilgi gördü.

PARTNEROrgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...Orgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...
Tarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim ettiTarlasında bulduğu tarihi eserleri müze yetkililerine teslim etti
Göller Bölgesi, yeni baskı atlaslarda yer almayacakGöller Bölgesi, yeni baskı atlaslarda yer almayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale İtalya Rüstem Aslan Troya

En Çok Okunan Haberler

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.