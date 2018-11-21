Troya Müzesi'nin açılmasıyla tarihinde bir ilki yaşayan antik kent için etkin bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü anlatan Aslan, "2018 Troya Yılı" kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Valiliğinin organize ettiği pek çok uluslararası etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bu etkinlikler kapsamında ben de söz konusu kurumların organizasyonuyla yurt dışındaki üniversitelerde, sivil kuruluşlarda, kültür fuarlarında, Troya Yılı, Troya Müzesi ve bu kapsamda yapılan çalışmalar noktasında bilgilendirmeler yaptım. Şu ana kadar Kanada, Amerika, Hırvatistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya ve İngiltere gibi 9 farklı ülkede 16 farklı kentte konferanslar düzenlendi. Özellikle burada şunu açıkça belirtmem gerekiyor ki; çok uzun bir süredir hayal olan Troya Müzesi'ne ilgi çok büyük. Herkes Troya Müzesi'ni görmek için hazırlıklar yapmaya başladı."

Aslan, Troya Yılı'nın son haftalarında da konferans ve diğer tanıtım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Katıldığı konferanslardaki ilgiye dikkati çeken Aslan, "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Ben bizzat buna şahit oldum. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim. Özellikle Troya Müzesi bunun merkezinde ve bütün dünyada Troya Müzesi'nin açıldığı yavaş yavaş biliniyor. Troya Müzesi'nin, müzede sergilenen eserlerin anlatılmasının, uluslararası fuarlarda bu tanıtım faaliyetlerinin devam etmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.