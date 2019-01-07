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Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:25 | Son Güncelleme

Çanakkale'de bulunan Troya Antik Kenti'nin geçen yıl 531 bin 530 kişi tarafından ziyaret edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan Troya Antik Kenti, 2018'de 531 bin 530 kişiyi misafir ederek son 10 yılın ziyaretçi rekorunu kırdı.

UNESCO'nun 1998 yılında "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesiyle dünya genelinde düzenlenen tanıtım çalışmalarıyla ilgi odağı haline geldi.

Bu yıl 500 bini geçen yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olan Troya, son 10 yılın rekorunu kırarak yerli ve yabancı konuklar için ilgisini çekmeyi başardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Troya Antik Kenti'nin, Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Dokuz, şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman 2008'den bu yana ziyaretçi sayımızı ortalama 300 binlerden 500 bin barajına çıktı. Geçen yıl ise 531 bin 530 kişi antik kenti gezme fırsatı yakaladı. Bu rakam da son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı. Bunun dışında Assos Ören Yeri ve Apollon Smintheus Ören Yeri de turistlerden ilgi gördü."

Kemal Dokuz, Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti'ne giriş ücretinin 35, Assos Ören Yeri'ne giriş ücretinin 15 ve Apollon Smintheus Ören Yeri'ne giriş ücretinin ise 6 lira olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale rekor Troya Ziyaretçi

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