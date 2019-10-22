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Troyka'dan Güney Sudanlı taraflara toplantı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

Güney Sudan hükümeti ile muhalefet, yüksek iş birliği yoluyla güven oluşturmak için somut adımlar atmaya teşvik edildi

Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere), Güney Sudan hükümeti ve muhalefetini barış sürecini kolaylaştıracak geçici hükümet kurulması için 12 Kasım'a kadar toplantı yapmaya çağırdı.

Troyka ülkelerinden yapılan açıklamada, "Troyka, barış ve halkını koruyan bir hükümet isteyen ve bunu hak eden Güney Sudanlıların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecek. Tarafları, özellikle de mevcut hükümeti, yüksek iş birliği yoluyla güven oluşturmak için somut adımlar atmaya teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu toplantının tüm tarafların ve uluslararası toplumun güvenini sürdürmesine yardımcı olacağı ve tarafların geçiş döneminde birlikte çalışmalarını sağlayacak siyasi iradeye sahip olduklarını ortaya çıkaracağı kaydedildi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen yıl düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
barış süreci Güney Sudan

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