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TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 uydu ve frekans bilgileri nasıl güncellenir? Biss Key ayarı nasıl yapılır?

25.03.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? sorusunun yanıtı dün oynanan Portekiz - Türkiye maçının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci olarak bitiren Türkiye, Play-Off oynama hakkı elde etti ve Portekiz'le karşı karşıya geldi. Mücadele, Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Peki TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 uydu ve frekans bilgileri nasıl güncellenir? Biss Key ayarı nasıl yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 uydu ve frekans bilgileri nasıl güncellenir? Biss Key ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Uluslararası yayıncılık sözleşmeleri sebebiyle TRT 1 uydu yayınları şifreli olabiliyor. Öte yandan Portekiz-Türkiye maçı, Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. İnternet kullanıcıları yine de TRT 1 ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 uydu ve frekans bilgileri nasıl güncellenir? Biss Key ayarı nasıl yapılır? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

TRT1 NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

TRT 1 uydu yayınlarında şifreye girdiğinde TRT 1 güncel frekanslarıyla ve TRT 1 Biss Key ile bu sorun çözülebilmektedir. Frekans bilgileri güncellendiğinde sorun hallolmaktadır.

TRT 1 UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbolseverler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslararası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye girebiliyor. Bu sorunu yaşamak istemeyen futbol severler TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve güncel TRT 1 uydu frekansı öğrenmek istiyor.

İşte TRT 1 uydu ve frekans bilgileri:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 BİSS KEY AYARI NASIL YAPILIR?

TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerekecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

İŞTE TRT 1 BİSS ŞİFRESİ:

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)


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