TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

Kasaba Doktoru, Gönül Dağı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Teşkilat gibi güçlü yapımları ekrana getiren TRT 1'de yakın zamanda bir veda yaşanacak gibi görünüyor. İzlenme oranlarıyla beklentiyi karşılamayan o dizinin yayından kalkacağı öne sürüldü.

Başrollerini Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl, Mesut Akusta ve Dilara Aksüyek'in paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi, ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlamıştı. Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayça Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın üstlendiği Yürek Çıkmazı dizisi, totalde ilk 10'a giremedi.

Henüz 4 bölüm yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın yakın zaman içinde final bölümüyle ekrana geleceği konuşuluyor.



