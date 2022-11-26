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TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

26.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde güçlü oyuncuları ve hikayeleri bir araya getiren TRT 1 kanalı, iddialı diziye acımadı. Reytinglerde beklenen sonucu vermeyen o yapımın final olacağı konuşuluyor.

TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

Kasaba Doktoru, Gönül Dağı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Teşkilat gibi güçlü yapımları ekrana getiren TRT 1'de yakın zamanda bir veda yaşanacak gibi görünüyor. İzlenme oranlarıyla beklentiyi karşılamayan o dizinin yayından kalkacağı öne sürüldü.

Başrollerini Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl, Mesut Akusta ve Dilara Aksüyek'in paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi, ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlamıştı. Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayça Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın üstlendiği Yürek Çıkmazı dizisi, totalde ilk 10'a giremedi.

TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

Henüz 4 bölüm yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın yakın zaman içinde final bölümüyle ekrana geleceği konuşuluyor.

TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

TRT 1 o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya rağmen final yakın...

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