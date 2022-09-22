TRT 1 Türkiye kapsama alanı yeni frekans bilgileri nedir? TRT 1 neden açılmıyor? TRT canlı izle

TRT 1 canlı izleme linki 22 Eylül akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Maçın başlamasının ardından TRT 1 ekranlarının kararması, futbolseverlerin, arama motorlarında araştırma yapmasına neden oldu. Peki TRT 1 Türkiye kapsama alanı yeni frekans bilgileri nedir? TRT 1 neden açılmıyor? İşte TRT canlı izleme linki...

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1'i, 'https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1' link üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

TRT 1 milli takım maçını izlemek için TRT 1 Miss Key denilen bir uygulama yöntemini kullanmak gerekiyor. TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

TRT 1 Biss Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

TRT 1 frekans bilgileri şu şekildedir:





