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TRT 1'in yeni dizisi "Vuslat"ın kadrosu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün yanı sıra pek çok ünlü ismi kadrosunda barındıran dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor

İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını A23 Medya adına Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği "Vuslat" dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan yer alacak.

"İyi insan" olmak için çıkılan "aşk yolculuğu"nun serüvenleri üzerine kurgulanan ve insani kavramlardan başlayarak derinleşen bir yapıyı konu edinen dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor.

Hikayesini "Leyla ile Mecnun", "Kerem ile Aslı" gibi imkansız aşklardan ilham alan dizinin senaryosu da Betül Yağsağan imzası taşıyor.

Çekimlerine bugün başlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çeken dizide ayrıca Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Osman Alkaş, Nurhan Özenen, Gözde Kaya, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Hikmet Körmükçü, Sennur Nogaylar, Pelin Uluksar, Şeyla Halis, Veysel Diker ve Mehmet Emin Kadıhan rol alıyor.

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A23 Medya Betül Yağsağan Devrim Özkan Kadir Doğulu Mehmet Özgür Murat Onbul Raif İnan Uğur Veli Vuslat

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