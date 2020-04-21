TRT 23 Nisan Video gönderme nasıl yapılır? İşte TRT’ye 23 Nisan videosu gönderme rehberi

Bu bilgiler girildikten sonra “Yukarıdaki bilgilere göre Kişisel Verilere İlişkin Beyan ve Rıza Onay Formunu okudum, doldurdum ve onaylıyorum ().” Ve “Yukarıdaki bilgilere göre Muvafakatname-Yetki Belgesini okudum, doldurdum ve onaylıyorum ().” Bölümleri işaretlenmeli ardından aşağıda yer alan “Ben robot değilim” alanına tıklanmalıdır.

Açılan sayfada şu adımları takip ederek video gönderiminizi yapabilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle pek çok organizasyon ve etkinlik iptal edildi. Bunlardan biri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri oldu. Ancak bu etkinlikleri evde sürdürüp televizyona taşıma fırsatı açıklandı. Çocuklar çektikleri şiir okuma, şarkı söyleme ve gösteri videolarını TRT’ye göndererek kutlamalara katılım yapabilecekler.

Tüm bu adımların tamamlanmasının ardından gönder tuşuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

VİDEO ÇEKERKEN DİKKAT EDİLECEKLER

1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.

2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.

3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.

4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.



