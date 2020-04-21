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TRT 23 Nisan Video gönderme nasıl yapılır? İşte TRT’ye 23 Nisan videosu gönderme rehberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 10:38 | Son Güncelleme

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanacak. 23 Nisan etkinlikleri de isteyen çocuklarla TRT ekranına taşınacak. Çocuklar çekecekleri videoları TRT’ye gönderebiliyorlar. Peki TRT’ye 23 Nisan videosu nasıl gönderilir?

TRT 23 Nisan Video gönderme nasıl yapılır? İşte TRT’ye 23 Nisan videosu gönderme rehberi

Koronavirüs nedeniyle pek çok organizasyon ve etkinlik iptal edildi. Bunlardan biri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri oldu. Ancak bu etkinlikleri evde sürdürüp televizyona taşıma fırsatı açıklandı. Çocuklar çektikleri şiir okuma, şarkı söyleme ve gösteri videolarını TRT’ye göndererek kutlamalara katılım yapabilecekler.

TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan linke tıklayarak TRT’nin 23 Nisan sayfasına ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN VİDEOSU GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Açılan sayfada şu adımları takip ederek video gönderiminizi yapabilirsiniz.

1-Ad-Soyad bölümü doldurulmalı.
2-E-Posta adresi girilmeli.
3-Cep telefonu yazılmalı.
4-Yüklenecek videonun boyutu 250 MB’yi geçmemeli.
5-Velinin TC Kimlik Numarası
6-Velinin adı soyadı
7-Çocuğun kimlik numarası
8-Çocuğun adı soyadı
9-Çocuğum yaşı
10-Yaşanılan il
11-Yaşanılan ilçe bilgileri

Bu bilgiler girildikten sonra “Yukarıdaki bilgilere göre Kişisel Verilere İlişkin Beyan ve Rıza Onay Formunu okudum, doldurdum ve onaylıyorum ().” Ve “Yukarıdaki bilgilere göre Muvafakatname-Yetki Belgesini okudum, doldurdum ve onaylıyorum ().” Bölümleri işaretlenmeli ardından aşağıda yer alan “Ben robot değilim” alanına tıklanmalıdır.

Tüm bu adımların tamamlanmasının ardından gönder tuşuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

VİDEO ÇEKERKEN DİKKAT EDİLECEKLER

1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.

2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.

3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.

4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.


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