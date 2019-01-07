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TRT Arapça yeni yüzüyle dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Resul Serdar Ataş koordinatörlüğünde, çalışanlarını ve ekran yüzlerini yenileyen TRT Arapça yeni yayın dönemine giriyor

İSTANBUL (AA) - TRT Arapça, yenilenen yüzü ve yayın politikası ile yeni yayın dönemine bugün başlıyor.

İlk olarak 4 Nisan 2010 yılında 350 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap etme misyonuyla kurulan kanal, yayın politikasında değişikliğe giderek, Kudüs, Bağdat, Tahran, Beyrut, Umman, Kahire gibi şehirlerin yanı sıra Londra, Moskova, Washington'da da temsilcilikler kurarak, dünyadaki tüm gelişmeleri yerinden takip edecek.

Bugünün modern teknolojisini hem stüdyolarına hem de yayınlarına yansıtmayı hedefleyen kanal, dijital habercilikle de entegre bir şekilde hareket etmeyi planlıyor.

Resul Serdar Ataş koordinatörlüğünde, yeni yayın politikasıyla birlikte çalışanlarını ve ekran yüzlerini de yenileyen TRT Arapça, 21 Arap ülkesinin tamamında çok sayıda gazeteciyi de bünyesine aldı.

Haber programlarının yanı sıra Arap coğrafyası ve Orta Doğu hakkında çeşitli belgeseller de yayınlayacak olan kanal, aynı zamanda Türkiye'nin dünya genelinde daha çok tanınmasını amaçlıyor.

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