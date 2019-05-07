- "TRT AVAZ, Türk Konseyinin ortak medya platformu olabilir"

Toplantıda, üye devletlerde medya iş birliğini geliştirmek amacıyla Eylem Planı'nın oluşturulması, üye ülkelerin tarih ve kültürüne ilişkin film, dizi ve video materyallerinin hazırlanması, medya temsilcileri arasında temas grubunun oluşturulması, üye ülkelerin ulusal televizyon kanalları temelinde Uluslararası Türk Haber kanalının kurulması gibi konular müzakere edildi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev başkanlığında yapılan toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Marat Azilhanov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Baktygul Noruzbaeva ve üye ülkelerin medya kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Entegrasyon için üye ülkelerin birbirlerinin medyasında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Hasanov, Azerbaycan olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır durduklarının altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov, toplantıda yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasında medya iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, bu iş birliğinin üye ülkelerin Avrasya ve dünyadaki çıkarlarını korumaya hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Tarihi şahsiyetler ve kutsal mekanlarla ilgili ortak sinema ve belgesel filmlerinin yapılmasının da gündeme geldiği toplantıda, üye ülkelerin televizyon kanalları arasında teknik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Türk Konseyi üye ülkeleri haber ajansları arasında iş birliği, kurumun uluslararası medyada yer alması ve üye ülkelerde organize edilen etkinliklere katılım göstererek uluslararası medya alanında varlık göstermesi gibi konuların da tartışıldığı toplantıda, televizyon kanallarının karşılıklı olarak ülkelerin kablolu televizyon ağında bulunması konusunda öneriler getirildi.

Akış, TRT olarak Türk Konseyi Medya Forumu düzenlemeyi de üstlendiklerini, yakın zamanda bu etkinliğin tarihini belirleyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Akış AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT AVAZ kanalının Türk Konseyi'nin ortak medya platformu olarak faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Dünyada İslam karşıtlığının güçlendiğini, Müslümanların terörle eş tutulduğunu hatırlatan Hasanov, bu konuda da Türk Konseyi ülkelerinin medya kuruluşlarının beraber hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Hasanov, Türk Konseyi üyesi ülkelerin medyasında bu konunun daha fazla yer bulmasını istediklerini söyledi.

TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Türk Konseyine üye ülkelerin coğrafyalarının kendilerinin ata vatanı olduğunu vurgulayarak, bu bölgelerden yaptıkları programları artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Birbirleriyle irtibatlarını TRT AVAZ kanalı üzerinden sürdürmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Sağırkaya, şöyle devam etti:

"2009'daki Türk Konseyi Toplantısı'nda ortak haber kanalının kurulmasıyla ilgili Nursultan Nazarbayev'in önerisi olmuştu. Biz zaten Türk dünyasının ortak kanalı olma iddiasıyla yayın hayatına başlamış kanal olarak bu boşluğu doldurmaya gayret ettiğimizi iddia ediyoruz. Daha başarılı olabilmemiz için desteğe, yayınlarımızın erişimi konusunda kolaylık sağlanmasına ihtiyaç var. Genel temayül, özellikle Azerbaycan tarafından da önemle vurgulandı, aslında bu boşluğu TRT AVAZ'ın doldurduğu, daha da güçlendirilmesinin böyle bir ihtiyacı ortadan kaldıracağı düşüncesi ortaya çıktı."

AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, AA'nın Tük Konseyi ülkeleri arasında iş birliğinin daha da gelişmesi için tüm imkan ve tecrübelerini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Enformasyonun bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Pirtini, "Bu noktada enformasyonu gerçekleştiren basın mensuplarına çok önemli görev düşüyor. Biz de AA olarak 100 yıllık tecrübemizle, özellikle Haber Akademimizle eğitimler gerçekleştiriyoruz. Orta Asya'dan 110 basın mensubuna eğitim verdik. Bundan sonra da eğitimlerin devamını ve iş birliklerini devam ettireceğiz." dedi.

