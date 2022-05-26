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TRT bandrol ücreti artırıldı mı 2022? TRT bandrol ücretleri yüzde kaç artırıldı? Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni oranlar...

26.05.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT bandrol ücretleri ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki TRT bandrol ücreti artırıldı mı 2022? TRT bandrol ücretleri yüzde kaç artırıldı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TRT bandrol ücreti artırıldı mı 2022? TRT bandrol ücretleri yüzde kaç artırıldı? Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni oranlar...

TRT bandrol ücreti artırıldı mı 2022? sorusunun yanıtı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında; TRT bandrol ücreti artırıldı mı 2022? TRT bandrol ücretleri yüzde kaç artırıldı? konu başlıklarını sorguluyor. Resmi Gazetede yayımlanan karar ve yeni oranlar haberimizde...

TRT BANDROL ÜCRETİ ARTIRILDI MI 2022?

TRT bandrol ücretleri listesi güncellendi. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8'den yüzde 14'e, bilgisayar ve tabletlerde de yüzde 2'den yüzde 4'e yükseltildi. Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan oran ise sabit bırakıldı.

TRT BANDROL ÜCRETLERİ YÜZDE KAÇ ARTIRILDI?

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a göre; bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarının (GTİP) yer aldığı liste değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereği; ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları artırıldı.

Buna göre; televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan oran sabit kaldı ancak cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8'den yüzde 14'e, bilgisayar ve tabletlerde de yüzde 2'den yüzde 4'e yükseltildi.

Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında ise yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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